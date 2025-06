CONFERMATO FERROVIE – Paghi il biglietto a metà: nuovo bonus fasce orarie | File di pendolari ai tabelloni

Novità nel mondo dei trasporti: se viaggi a quest’ora, lo sconto non te lo leva proprio nessuno. Ecco cosa riguarda, tutti i dettagli

Viaggiare è una delle cose più belle che possa fare una persona soprattutto nel momento in cui ha bisogno di staccare e di godersi la vita lontano dalla solita routine quotidiana. Ma se il viaggio fosse anche scontato, il tutto sarebbe davvero fantastico e meraviglioso. Nel corso degli anni, abbiamo provato a cercare di darvi una risposta su come potresti risparmiare i tuoi soldi, ma questa volta abbiamo scovato una soluzione che potrebbe davvero cambiarti la vita: ecco cosa riguarda, tutti i dettagli e le curiosità.

In moltissimi ci avete chiesto come fosse possibile far si che il nostro viaggio risulti davvero conveniente e scontato e se ci fosse un metodo davvero rapido e veloce che ci potesse portare ad una soluzione molto remunerativa. Infatti, pianificare e organizzare un viaggio in anticipo, ad esempio, è una delle soluzioni per risparmiare moltissimi soldi.

E’ bene dirvi, però, che ci sono dei mezzi come il treno o il bus che ti permettono di usufruire delle scontistiche che sono davvero fuori da ogni norma proprio per renderti il viaggio più piacevole, soprattutto in determinate fasce orarie.

Andiamo a vedere la novità che abbiamo scovato in quest’ultimo periodo che potrebbe cambiarti davvero la vita, facendoti risparmiare davvero molti soldi: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Treno scontato solo con questo super metodo: nessuno lo conosce

Se vuoi viaggiare risparmiando moltissimi soldi, devi valutare sicuramente il mezzo di traporto più conveniente che tra bus, aereo e treno, alle volte è proprio quest’ultimo. Gli sconti sono davvero incredibili e possono far si che tu sia più rilassato e puoi goderti la tua vacanza o il tuo tragitto con il miglior costo del momento senza pensarci troppo.

Viaggiando in altri Paesi del mondo, la nostra mente si arricchisce di informazioni e, circa il tema dei mezzi di trasporto, in Olanda vi sono sempre persone che aspettano fuori dai tornelli nella fascia mattutina, che aspettano per timbrare il biglietto.

Il motivo

Se ti stai chiedendo il motivo legato a questo atteggiamento, ti diciamo subito che chi viaggia in una fascia oraria tra le 8:55 e le 16 ha uno sconto del 40% perché non affolla i mezzi durante il picco dei pendolari.

Quindi hanno necessità di aspettare le 8.55. Una cosa davvero utile che andrebbe fatta anche in Italia e sarebbe la svolta di moltissimi viaggiatori.