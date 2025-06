REVERSIBILITÀ INPS – UFFICIALE: entro il 2016 dovevi firmare questo documento, ora è tardi | Non vedrai 1 quattrino se ti muore il coniuge

Pensione di reversibilità INPS, dovevi firmare questo atto o rischi grosso, tutti i dettagli e le curiosità da conoscere

Molto spesso le cose nell’ultimo anno sono cambiate per il tema delle pensioni e, si fa sempre più interessante, captare le modifiche che devono essere fatte dai cittadini e dagli utenti anche se non si conoscono esattamente. Proprio per questo, vi parleremo in questo articolo della pensione di reversibilità dell’INPS che, è importante e potrebbe cambiare la vita a moltissimi: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda direttamente approfonditi in questo articolo.

Negli anni, uno dei temi attesissimi e che ha meritato particolare attenzione nel corso degli anni dal Governo Meloni e dai Ministri è proprio quello delle pensioni che risulta uno degli argomenti più ricercati al momento dagli utenti. Infatti, proprio con le modiche che si fanno sempre più importanti, i cittadini non riescono a capire bene quando possono andare in pensione e come possono cambiare le cose ovviamente in positivo.

Circa la pensione, sono stati analizzati diversi temi che fanno riferimento all’età minima e anche alla pensione di reversibilità che solitamente ti spetta in alcuni casi previsti dalla legge e non sempre come solitamente si tende a pensare.

Bisogna chiarire questo aspetto e lo faremo nel corso del prossimo paragrafo: ecco tutti i dettagli sul tema della pensione di reversibilità.

Pensione di reversibilità, quando ti spetta e cosa sapere

Nel corso degli anni, ci siamo ritrovati ad analizzare più aspetti della pensione tra cui quello della reversibilità. La pensione di reversibilità, infatti, on compete nel caso in cui vi siano convivenze di fatto costituitesi e cessate prima dell’entrata in vigore proprio analizzate della L. 20 maggio 2016, n. 76.

Proprio in base alla suddetta legge, anche le coppie di fatto sono state equiparate ai coniugi e scatta anche per loro la reversibilità. Ci sono anche dei soggetti esclusi che continueranno a non poter far valere alcun diritto in tal senso e non percepiranno alcuna pensione. Se la coppia omosessuale non ha potuto formalizzare la loro unione dopo l’entrata in vigore della cd. Legge Cirinnà (2016), al superstite non spetta alcuna pensione di reversibilità per via dell’irretroattività della citata legge.

Cosa dice la sentenza

In sentenza, infatti, si legge: “a normativa del 2016 è, tuttavia, inapplicabile al caso di specie atteso che la vicenda si è interamente svolta ed è cessata in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge, essendo il partner dell’odierno controricorrente deceduto in data anteriore, così come anche la richiesta del trattamento pensionistico è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016“.

La legge Cirinnà, quindi, non può essere applicata ai fini previdenziali.