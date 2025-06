INPS – CONFERMATO: “solo digitale” dal prossimo mese il cedolino si smaterializza | Te lo accreditano cliccando sull’iconcina

Inps e la notizia ufficiale sul cedoline solo in digitale: andiamo a capirci qualcosa in più, tutti i dettagli e le curiosità della novità

Molto spesso il mondo del digitale ha sostituito quello cartaceo e lo ha fatto sotto diversi punti di vista a partire dalla classica spesa al supermercato sino ai servizi telematici che riguardano il Fisco, le tasse e qualunque tipo di servizio che concerne su quel tema specifico. Ultimamente, abbiamo una novità che riguarda principalmente l’INPS e i suoi servizi divenuti oggi tutti in digitale: andiamo a vedere i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Nel corso degli anni, i cittadini e gli utenti che ci seguono hanno proprio sentito il cambiamento tecnologico e ci hanno imparato a convivere proprio perché la tecnologia è la base della nostra vita e, così continuerà ad esserlo anche per i piccoli gesti che possono riguardare diversi settori della nostra vita a partire da quello economico.

Il cedolino lavorativo che spetta al lavoratore dipendente, per molti anni è stato cartaceo ma grazie alla tecnologia e ala strategia lavorativa dell’ultimo periodo, anch’esso ha subito delle forti criticità e dei forti cambiamenti a cui dobbiamo abituarci e imparare a conviverci.

Negli anni, infatti, anche il portale INPS ha contributo a questi cambiamenti: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda ve la spieghiamo nel corso del prossimo paragrafo.

INPS, ecco il cedolino digitale che sta cambiando tutto

Non tutti lo danno ma l’INPS e il suo portale ha contribuito all’introduzione della piattaforma SEND, ossia la Piattaforma nazionale per le notifiche digitali della pubblica amministrazione, con un nuovo progetto che riguarda la digitalizzazione e automazione. Questo è molto importanti soprattutto per rendere più efficienti le notifiche, garantendo la validità legale anche in caso di mancata consegna o irreperibilità assoluta del destinatario.

Grazie alla tecnologia, la pagina del Portale sono stati introdotti anche delle funzionalità e delle liste dedicate notificati tramite la Piattaforma e la data di avvio della notifica digitale. L’utente, inoltre, può ricevere tutte le novità tramite le app come IO, o tramite la piattaforma SEND, inserendo i propri contatti cellulare ed email.

Come fare ad accedere alla piattaforma

Se devi controllare le notifiche è molto semplice: basta accedere alla piattaforma SEND, cliccando sul pulsante in alto a destra “Leggi notifiche”, autenticandosi con credenziali SPID, CIE o CNS.

Inoltre, dal 24 maro 2025, sono stati introdotti i punti di ritiro convenzionati presso i CAF abilitati. Questi CAF della Rete di Assorbimento del Digital Divide sono stati anche abilitati ai servizi di stampa degli atti notificati e degli avvisi di avvenuta ricezione proprio per chi non ha dimestichezza con la tecnologia.