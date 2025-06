ULTIM’ORA MOTORIZZAZIONE – Nuova tassa obbligatoria sui veicoli: altri 100€ allo sportello ACI | Ti dissanguano

Motorizzazione, arriva la tassa obbligatoria sui veicoli che lascia tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità che cambiano tutto

Il mondo della sostenibilità ambientale e di tutto ciò che concerne i mezzi di trasporto diventa sempre più interessante soprattutto sulle nuove tasse inserita dalla motorizzazione su alcuni veicoli che possono fare la differenza: andiamo a vedere di che si tratta, quali sono i dettagli e le curiosità da conoscere e da sapere in quest’ultimo periodo.

Nell’ultimo periodo ci hanno sempre parlato di mantenere l’ambiente meno inquinato utilizzando dei mezzi di trasporto che fossero comodi e che rispettassero determinati requisiti tecnici. Tra questi, oltre la bici che oggi è anche diventata elettrica, rientrano anche veicoli che dal Codice della strada sono risultati molti utilizzati dalla popolazione.

Proprio per questo, ai veicoli già dal 2025 sono state introdotte dei limiti per la velocità, l’uso del casco obbligatorio ma anche una nuova tassa che al momento non si conosce ma che potrebbe davvero fare la differenza al tuo portafoglio.

Se sei curioso di sapere di che si parla, allora continua la lettura al prossimo paragrafo: ecco cosa devi sapere, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Veicoli e nuove tasse obbligatorie: ecco di cosa si parla

Molto spesso si è sempre sentito parlare di veicoli e di tasse che si devono predisporre per il corretto funzionamento di tutto. Tra questi rientra anche il monopattino elettrico, uno dei mezzi tra i più apprezzati in questo periodo storico che, però, ha consentito di introdurre una nuova tassa che secondo le stime si aggira intorno ai 100 euro l’anno.

Con la riforma del nuovo Codice della strada, così come vi abbiamo accennato, esistono anche dei cambiamenti he oltre all’introduzione di nuove norme per la circolazione, e relative sanzioni. Le novità, infatti, riguardano per questi mezzi, l’obbligo di “targa” e quello di assicurazione. Matteo Salvini, infatti, ha infatti ritenuto fosse arrivato il momento per intervenire nel limitare la circolazione “selvaggia” di questi monopattini.

I costi da sostenere

Innanzitutto, è bene dirvi che secondo alcune indiscrezioni il costo per i monopattini sarà regolato da una polizza in circa 50 euro l’anno, nei casi di copertura familiare si può arrivare anche a 100 o 150 euro.

Per chi possiede un monopattino elettrico, invece, potrebbe esserci complessivamente un costo tra i 100 e i 200 euro da sostenere ogni anno, a cui va aggiunto un una tantum per l’acquisto del casco che va dai 30 ai 100 euro.