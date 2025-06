MONETE RARE – Con 1 euro ti ripaghi tutte le vacanze estive | Se ce l’hai in casa svolti l’estate

Controllate subito il vostro portafoglio perché potreste avere tra le vostre mani una moneta molto preziosa.

Negli anni ci è sicuramente capitato di maneggiare innumerevoli monete. Basti pensare a quella che inseriamo nel carrello della spesa o al resto che riceviamo in un bar. Insomma, non mancano di certo le occasioni di ritrovarsi nel proprio portafoglio una mancia di monete.

Generalmente il loro valore corrisponde al numero in rilievo collocato su una delle due facce. Ma ce ne sono alcune che potrebbero valere molto di più. Infatti fanno gola ai collezionisti di tutto il mondo, che sono disposti a pagare cifre stratosferiche pur di ottenere un pezzo unico e inimitabile.

In questo caso stiamo parlando di una moneta da 1 euro molto particolare. Anche se presenta come tutte le altre monete dello stesso valore, l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, offre dettagli rari, che le rendono estremamente preziosa.

La moneta che vale una fortuna

La moneta da 1 euro in questione non è una moneta qualunque perché può valere oltre 20 mila euro. Non capita tutti i giorni di ritrovarsi nel portafoglio una moneta di questo genere. E infatti è molto rara. Ma cosa la rende così unica e preziosa?

Oltre al classico disegno di da Vinci impresso, la suddetta presenta diversi particolari. Innanzitutto appartiene ad una serie esclusiva realizzata nel 2002, anno in cui l’Italia ha cominciato ad utilizzare l’Euro. Ebbene, a questa appartengono alcune monete anomale poiché caratterizzate da un errore di stampa o da una finitura differente.

Come individuare la moneta da 1 euro del valore di 20 mila euro

La moneta che può farvi guadagnare la bellezza di 20 mila euro include uno dei seguenti elementi distintivi. Come accennato in precedenza, potrebbero esserci degli errori di stampa, tra cui sbavature o dettagli fuori posto, oppure ci is trova di fronte a dei difetti di allineamento tra una faccia e l’altra (un dettaglio particolarmente ricercato tra i collezionisti). Ovviamente è giusto sottolineare che il valore della moneta è determinato in gran parte dal suo stato di conservazione.

Questa non è l’unica moneta che potrebbe valere una fortuna. Ce ne sono altre molto preziose, come la monete da 2 euro di Grace Kelly del 2007, che può arrivare fino a 1.200 euro, mentre una moneta da 20 centesimi con doppia faccia può raggiungere i 695 euro.