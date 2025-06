ADDIO MOSCHE E ZANZARE – Ma nonna usava un bicchiere: a costo zero le trasformi in kamikaze | Si uccidono da sole

Con un mix di quattro semplici ingredienti, è possibile realizzare la perfetta trappola per catturare gli insetti che si aggirano per la casa.

Con l’arrivo delle alte temperature, alcuni insetti hanno cominciato a farsi sentire. Tra i più fastidiosi ci sono senza ombra di dubbio le zanzare seguite subito dopo dalle mosche. Nello specifico queste ultime sono continuamente alla ricerca di cibo e umidità, ragion per cui ce le ritroviamo continuamente in casa.

Ciò che molti sottovalutano è che non sono così innocue: oltre al fastidio che arrecano, possono essere rischiose per la salute: fungono da perfetti vettori di malattie poiché trasportano virus e batteri che si depositano sugli alimenti che si vanno poi ad ingerire.

Anche se si tende a ricorrere a soluzioni chimiche per allontanare questi piccoli parassiti, esiste un vecchio metodo della nonna estremamente efficace e soprattutto naturale. Non bisogna fare altro che correre in cucina e procurarsi quattro semplici ingredienti.

Il trucco casalingo anti-mosca

Sui social alcuni utenti hanno riportato in auge un vecchio metodo casalingo e sostenibile utilizzato per eliminare le mosche. Viene apprezzato soprattutto per la sua efficacia e semplicità, complice l’uso di pochissimi ingredienti.

Basta poi mettere in giardino la miscela fai da te che si ottiene e il gioco è fatto. Quest’ultima infatti ha la capacità di attirare gli insetti grazie al suo odore dolce, e quando vi si posano sopra rimangono intrappolati. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono i prodotti da adoperare.

I 4 ingredienti da avere per sbarazzarsi degli insetti

I 4 ingredienti richiesti dal suddetto trucco della nonna sono: acqua, zucchero (l’armo attrae le mosche), aceto di sidro di mele (rafforza l’odore e funge da esca naturale) e sapone per piatti (rompe la tensione superficiale dell’acqua e intrappola gli insetti).

Per quanto riguarda il procedimento, prendete un bicchiere e riempitelo per metà di acqua, quindi aggiungete due cucchiai di zucchero, tre cucchiai di aceto di sidro di mele e infine un cucchiaio di sapone per piatti. Quindi mescolate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Si consiglia di posizionare il bicchiere in un punto strategico della casa, come vicino all finestre o alle porte. Inoltre, poiché non utilizza sostanze tossiche, è sicuro per le abitazioni con bambini o animali domestici.