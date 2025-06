SUPERGETTONE INPS – 700€ a giugno, in questi giorni il doppio accredito | Giorgetti ce l’ha fatta

Tra pochi giorni milioni di famiglie italiane riceverà un sostanzioso contributo economico: ecco tutti i dettagli.

A breve molte famiglie italiane potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo, almeno da un punto di vista economico. Nell’ultimo periodo infatti si è assistito ad un notevole incremento dei prezzi di beni e servizi che ha messo in difficoltà milioni di cittadini, soprattutto coloro che faticavano già ad arrivare alla fine del mese.

Infatti il costo delle spese domestiche, tra cui quello delle bollette, è salito alle stelle, e ciò a portato a fare delle grosse rinunce. C’è chi ha deciso di cancellare la propria vacanza, c’è invece chi è stato costretto a ridurre gli acquisti di prima necessità.

A prescindere dai sacrifici fatti, a breve sarà possibile ricevere un sostanzioso aiuto monetario. Nel mese di giugno l’INPS ha previsto il doppio accredito, che consente ai lavoratori dipendenti di vedersi aumentare le proprie entrate. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste il suddetto e quali sono i requisiti per beneficiarne.

Arriva il doppio accredito: ecco le novità

Tra pochi arriverà sul conto corrente di milioni di lavoratori il doppio accredito, che sarà erogato direttamente dal noto Istituto nazionale della previdenza sociale. Ma in cosa consiste esattamente tale contributo economico?

Non è altro che una somma di denaro prevista per il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e l’Assegno Unico per i figli a carico. Si tratta di due iniziative introdotte rispettivamente nel 2023 e nel 2022. Non tutti però possono usufruirne.

I requisiti per ricevere il sostegno economico

Solo alcuni dipendenti avranno modo di ricevere il doppio accredito. E’ necessario infatti disporre di una serie di importanti requisiti. Per quanto riguarda il SFL, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, è rivolto ai cittadini tra i 18 e ai 59 anni che dispongono di un ISEE inferiore a 10.140 euro e che partecipano attivamente a corsi di formazione o tirocini. La somma, pari a 500 euro mensili sarà erogata per tutta la durata dell’attività.

L’assegno Unico invece verrà percepito dalle famiglie che hanno almeno un figlio a carico under 21 (in caso di disabilità della prole non ci sono restrizioni di età). In questo caso l’importo si basa sia sull’ISEE che sul numero di figli: la cifra si assesta a 201 euro per figlio minorenne, e a 97 euro per figlio maggiorenne.