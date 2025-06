PENSIONATI – ADDIO PARADISI FISCALI: saltano Portogallo, Grecia e Tunisia, tassano tutto in Italia | Fine del cedolino d’oro

I pensionati che stanno pensando di trasferirsi all’estero dovranno fare i conti con alcune imposizioni sulla tassazione.

Chi ha lavorato per decenni non desidera altro che ricevere la tanto bramata pensione, sebbene sempre più persone stiano pianificando la loro fuga dall’Italia per continuare a godere di uno stile di vita soddisfacente e perfino migliore rispetto a quello avuto finora.

Questa è un’idea alquanto diffusa tra coloro che si apprestano a mettere definitivamente la parola fine al proprio impegno professionale. C’è chi sceglie come nuova casa il Portogallo o la Spagna, altri invece optano per la Tunisia o un paese dell’Est Europa.

Anche se sono posti decisamente differenti tra loro, sia geograficamente che culturalmente, sono spesso i prescelti dai pensionati italiani in quanto accomunati da regimi fiscali più convenienti. Ma attenzione, perché questo non vale per tutti i pensionati. Ci sono delle eccezioni di cui vale la pena essere a conoscenza se si sta pensando di trasferirsi.

Tassazione per i pensionati che vogliono vivere all’estero: cosa c’è da sapere

Il trasferimento in un paese estero dà la possibilità ai pensionati italiani di usufruire di una tassazione agevolata, grazie al principio delle convenzioni bilaterali, che non consente di subire una doppia imposizione tributaria.

In poche parole, le suddette, che sono state stipulate dall’Italia con alcuni paesi nel mondo, vietano che la pensione percepita venga tassata due volte, sia nel Bel Paese che in quello in cui si trova il nuovo domicilio. In tutti questi casi, la tassazione spetta ad uno dei due oppure viene suddivisa, a seconda della fonte di reddito o del tipo di pensione. Il problema sorge quando si parla di cittadini che hanno svolto un lavoro nel pubblico.

Impiego pubblico vs impiego privato

Il divieto della doppia tassazione non si presta a tutti gli ex dipendenti. Infatti ne possono beneficiare solo i pensionati che hanno lavorato nel settore privato. Per coloro invece che hanno svolto un impiego nella Pubblica Amministrazione, la tassazione da parte dell’Italia è quasi sempre obbligatoria, anche se si risiede in un altro paese.

Tuttavia ci sono delle eccezioni: si è esclusi dalla doppia tassazione da ex dipendenti pubblici in Senegal, Australia, Cile e Tunisia. Qui infatti le convenzioni stipulate ne prevedono il divieto. In questo caso le pensioni vengono tassate secondo le leggi italiane.