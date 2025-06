CIRCOLARE INPS – Assegno da nababbi se ti ritiri nel 2025: 1400€ per chi decide oggi | 9 su 10 hanno già firmato

Pensione 2025 , se decidi di dire addio al lavoro i questo anno i benefici sono tantissimi: ecco di che si tratta

Molto spesso i nostri carissimi lettori non vedono l’ora di scoprire i tantissimi casi in cui si potrebbe andare in pensione in maniera facile e indolore senza troppi fronzoli che cambiano continuamente. Puntualmente, però, sono anche in tantissimi che non possono farlo poiché le novità sia negative che positive sono sempre dietro l’angolo. Andiamo a raccontarvi cosa succede in questo 2025 e quali sono le news che possono cambiarvi la vita: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Il mondo corre velocissimo e così come le novità che riguardano i temi delicati come le pensioni che, sin da sempre sono analizzate dal Governo Meloni e dai suoi ministri, affinché si cerca a trovare un soluzione che sia degna di nota. Nel contempo, però, andare in pensione è il diritto di moltissimi lavoratori che hanno fatto tanti sacrifici e sono riusciti a portare a termine la loro missione.

Nel frattempo, infatti, le cose hanno subito un grosso miglioramento e, proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire il discorso pensioni 2025 circa il compenso che prenderai in questa fase.

Andiamo a vedere insieme di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Pensione 2025 e compensi: ecco a quanto ammontano

Andare in pensione soprattutto per moltissimi di noi è sempre un salto nel buio soprattutto quando non conosci realmente il valore del tuo compenso se lo dovessi fare nel 2025. Oggi, avere uno stipendio di 1500 euro potrebbe portarti ad una pensione degna di nota ma soo se hai lavorato per moltissimi anni e hai accumulato decine e decine di anni di contributi, necessari se vuoi limitare a tutti i costi.

Sempre partendo da uno stipendio di 1.500 euro, se hai versato contributi solo negli ultimi 20 anni, potresti ricevere all’età di 67 anni una pensione di circa 575 euro al mese. Se aggiungi altri 10 anni, riceverai invece una pensione di circa 900 euro, stavolta due terzi dell’ultimo stipendio. Se maturi 40 anni di contribuzione, potrai beneficiare del calcolo retributivo per i contributi versati fino a dicembre 1995 e quindi 1250 euro.

Pensione 2025: cosa sta cambiando

Secondo una stima di un messaggio 914/2024, il tasso di capitalizzazione per il 2025 è fissato a 1,036622, il che equivale a una rivalutazione del 3,6622%.

Quindi il montante contributivo maturato fino ad oggi aumenterà di circa 36 euro ogni 1000 euro. Ovviamente se lo fai in questo anno specifico.