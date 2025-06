CAPOLINEA TARI – Abolita la tassa sulla monnezza: per questi massesi la spazzatura sarà gratuita | Firmi un modulo e finisce lo strazio

Tari, abolita la tassa sull’immondizia: ecco cosa bisogna fare, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza

Molto spesso si approfondiscono alcuni argomenti molto utili per i nostri lettori soprattutto che riguardano le tasse, ma anche quelle che sono fisse e indispensabili. Tra queste, sicuramente, rientra la TARI, la tassa che riguarda la spazzatura che può subire dei cambiamenti senza che tu lo sappia: andiamo a vedere di che si tratta, come approfondire, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Vi sono moltissime tasse che dobbiamo pagare puntualmente, sotto ogni punto di vista, ma altre possono essere non pagate se solo si è informati.

Una di queste è proprio la TARI, anche se vi sembrerà strano e non riguarda solo coloro che hanno acquistato la loro prima casa ma anche altre categorie di persone che possono fare la differenza.

Andiamo a vedere i dettagli e le curiosità della vicenda proprio che riguarda questa tassa, l’eventuale esenzione e tutto ciò che riguarda questo aspetto economico.

Tari, potresti essere esente ma non lo sai: ecco i dettagli e le curiosità

Non tutti lo sanno, ma arrivati ad una certa età si può richiedere l’esenzione di alcune tasse che oggi non sono solitamente richieste. Andiamo ad esaminare però cosa e chi non devono pagare le tasse e la tassa TARI e come possono risparmiare sul costo richiesto al cittadino per l’accesso a determinati servizi.

Tra le cose in cui potresti essere esente, sicuramente rientra il ticket sanitario, e viene richiesto su visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, prestazioni eseguite in Pronto soccorso che non rivestono cure termali. Queste, ad esempio, non devono pagare il ticket coloro che hanno compiuto i 65 anni di età e hanno un reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro. Inoltre, come si legge su Money.it, “Non pagano il ticket neppure i titolari di pensione integrata al minimo con più di 60 anni di età e un reddito familiare inferiore o pari a 8.263,31 euro”.

Altre tasse di cui sei esente ma non lo sai

Tra queste tasse rientra il Canone RAI, per chi ha compiuto i 75 anni a patto però che soddisfa determinati condizioni come reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e non devono esserci conviventi titolari di un reddito proprio.

E, ancora, le cure termali che le persone anziane non pagano laddove queste risultino prescritte dal medico per la cura di una determinata patologia.