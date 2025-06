Massa-Carrara: FdI a colloquio con il nuovo Questore sul tema sicurezza

La sezione locale di Fratelli d’Italia ha richiesto un incontro con il Questore Bianca Venezia per denunciare le criticità: “Microcriminalità, vandalismo e degrado”.

Il clima di insicurezza e di crescente instabilità nell’area di Massa-Carrara continua a impensierire la sezione locale di Fratelli d’Italia, al punto che nelle ultime ore una delegazione (composta del deputato Alessandro Amorese, da alcuni coordinatori provinciali e comunali, da capigruppo consiliari e da dirigenti provinciali e comunali) ha richiesto un fermo intervento al Questore neoeletto Bianca Venezia.

La rappresentanza di Fratelli d’Italia ha posto particolarmente l’accento sul degrado urbano e sugli episodi di vandalismo e di microcriminalità, in particolare nel centro storico di Carrara, Avenza, Marina di Carrara e alcune zone costiere, come via Volpina e via dei Loghi.

Si tratta di criticità – peraltro segnalate da tempo sia dai residenti che dai commercianti dell’area – che includono anche lo spaccio di stupefacenti, l’abbandono incontrollato di rifiuti e alcuni raid violenti che minano il senso di stabilità dell’intera cittadinanza.

Secondo Fratelli d’Italia, se non verranno attuati interventi urgenti e concreti la vivibilità e l’attrattività del territorio saranno messe a repentaglio, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva.

Gli episodi più recenti

Mentre via Volpina, secondo alcuni abitanti, sarebbe diventata un teatro di spaccio a cielo aperto, trasformando l’area in un autentico “supermarket della droga”, a Marina di Carrara il Questore Bianca Venezia ha disposto la sospensione della licenza del locale “Baby Bomb” in seguito ad alcuni disordini. In uno di essi, peraltro, era stato persino aggredito un Carabiniere, che aveva riportato la rottura del naso. Nei centri storici di Avenza e Carrara, invece, si moltiplicano gli atti di vandalismo e la microcriminalità, e i rifiuti abbandonati, unitamente alla presenza di vegetazione infestante, che non fanno che incoraggiare le attività illecite.

Per tale ragione, il 10 giugno la delegazione di Fratelli d’Italia ha incontrato il Questore Bianca Venezia, richiedendo un potenziamento dei controlli, soprattutto nelle zone più colpite dal fenomeno, nonché interventi per ridurre il degrado urbano, come la pulizia dei terreni privati e una presenza più capillare delle Forze dell’Ordine.

Fratelli d’Italia: “La sicurezza è una priorità assoluta”

La delegazione ha poi riassunto gli esiti dell’incontro: “È stato espresso il sostegno di Fratelli d’Italia alle Forze dell’Ordine e a tutte le donne e uomini in divisa, per il fondamentale impegno che continuamente garantisce sicurezza e legalità nelle nostre comunità“.

Fratelli d’Italia ha poi ribadito: “La sicurezza è una priorità assoluta e rappresenta un pilastro fondamentale dell’azione politica del partito e del Governo Meloni: senza sicurezza non può esserci una città vivibile, accogliente e attrattiva. Ringraziamo il Questore Venezia per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Nonostante il recente insediamento, ha già dato prova di grande attenzione e consapevolezza rispetto alle criticità del territorio, garantendo il massimo impegno e una stretta collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine“.