Mura di Caprioglia, c’é l’accordo: la soddisfazione del Presidente Giani

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ribadisce l’impegno a riqualificare il borgo e le mura di Caprigliola: sul piatto quasi 158mila euro.

Il tempo e l’incuria hanno gradualmente intaccato il fascino di Caprigliola, la splendida frazione di Aulla arroccata sul fiume Magra e celebre in tutta Italia per la sua caratteristica forma a stella cometa.

Questo borgo è uno dei gioielli della Lunigiana, e le sue mura medicee, erette nel 1556 per ordine di Cosimo De’ Medici, ricordano i tempi gloriosi in cui Caprigliola fungeva da trait d’union tra il porto di Luni e Bocca di Magra, proteggendo i propri abitanti grazie alla sua posizione strategica e decisamente panoramica.

Negli anni, però, la vegetazione spontanea e la scarsità di interventi mirati hanno compromesso l’integrità delle mura, ma finalmente la Regione Toscana ha deciso di intervenire con un investimento ingente.

Si tratta infatti di uno stanziamento di quasi 158mila euro, come confermato dal Presidente Eugenio Giani, che rientra nel piano “Toscana diffusa”: ecco tutti i dettagli.

Una nuova pagina per gli abitanti di Caprigliola

Come anticipato, le mura e l’intero borgo versano da tempo in uno stato di degrado, con le fortificazioni parzialmente coperte da vegetazione e danneggiate dalle intemperie. Si rende perciò necessario attuare un piano di interventi per salvaguardare il bene storico, ma anche per rilanciare Caprigliola come meta turistica e culturale, riportandola così agli antichi fasti.

La Regione Toscana ha quindi siglato un accordo con il vicino Comune di Aulla, annunciando lo stanziamento di un contributo straordinario pari a 157.973 euro per la riqualificazione del borgo e delle sue mura medicee. Tale finanziamento, approvato negli scorsi mesi, si inserisce in un più ampio piano di interventi per la Lunigiana, che include anche opere di sicurezza idrogeologica e di risanamento dei centri urbani. Il Presidente Eugenio Giani punta infatti a promuovere una Toscana senza periferie, valorizzando anche i piccoli borghi e assicurando ai rispettivi abitanti pari opportunità di sviluppo. Si inizierà quindi dalla pulitura e dal restauro delle mura, per poi procedere con la messa in sicurezza degli edifici storici di proprietà comunale, e infine con la promozione degli itinerari culturali in loco.

Eugenio Giani: “Investimenti concreti e mirati”

Nelle ultime ore Eugenio Giani ha confermato: “Proseguiamo il nostro impegno per sviluppare la ‘Toscana diffusa’, perché il nostro obiettivo è valorizzare ogni area e sostenere ogni comunità“.

Giani ha infine chiosato: “Con questo spirito e questa visione continuiamo a lavorare per una Regione senza periferie, dove investimenti concreti e mirati assicurano a ogni cittadino le stesse possibilità di crescita e benessere“.