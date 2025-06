ULTIM’ORA AGCOM – SMARTPHONE, digita il codice *#*#4636#*#*: il trucchetto per sapere chi ti spia | La scoperta ti pietrifica

Basta utilizzare un codice per scoprire se qualcuno si è impossessato delle vostre informazioni private: ecco come funziona.

I dispositivi tecnologici non hanno sicuramente incrementato il livello di privacy, anzi si è assistito all’esatto opposto, complici gli attacchi hacker, che negli ultimi anni si sono fatti sempre più frequenti e ingegnosi. Oggi vogliamo focalizzarci sullo smartphone, l’apparecchio mobile più diffuso al mondo.

Proprio per questa ragione è importante garantire la sicurezza degli utenti e avere la possibilità di verificare quando un’altra persona si è impossessato delle informazioni più sensibili, tramite le quali si ha modo di eseguire una serie di azioni importanti, tra cui accedere al conto corrente.

Può succedere anche che un conoscente o familiare, spinto dalla curiosità, entri in qualche applicazione senza il permesso del proprietario. Ed è qui che entra in gioco un metodo che consente a ciascun utente di scoprire chi ha sbirciato nel proprio cellulare e quali informazioni ha visualizzato.

Un codice salva-privacy

Con una semplice mossa è possibile se qualcuno ha avuto accesso a un’applicazione del telefono senza il vostro permesso. Si tratta di un trucchetto ancora poco conosciuto ma fondamentale se si ha intenzione di scoprire se qualcun altro ha messo le mani sul proprio cellulare.

Tutto che bisogna fare è digitare il codice *#*#4636#*#* sulla tastiera del suddetto. E’ necessario sottolineare che tale metodo funzione solo sui dispositivi Android. Questo codice consente di accedere a una sezione speciale chiamata Statistiche di utilizzo, attraverso la quale viene visualizzata una cronologia dettagliata delle app utilizzate, estremamente utile se si sospetta che qualcuno abbia avuto accesso al dispositivo senza il proprio permesso.

Come utilizzare al meglio il codice

Il codice si rivela utile in svariate occasione. Per esempio, avete prestato lo smartphone ad un amico o ad un collega per una chiamata veloce e volete sapere se ha curiosato un po’ in giro. Digitando il codice *#*#4636#*#* vi aiuterà a scoprirlo.

Per avviare questo trucco, è sufficiente aprire l’applicazione del telefono in cui si effettuano normalmente le chiamate e inserire il codice. Verrete automaticamente portati al menu delle informazioni senza dover premere alcun tasto. Anche non è compatibile con tutti i dispositivi, la capacità di questo metodo di fornire informazioni dettagliate sull’utilizzo delle app lo rende una risorsa essenziale per assicurarsi che il telefono venga utilizzato nel modo desiderato.