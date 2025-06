ULTIM’ORA GOVERNO – APPROVATA la legge natalità: non figliare diventa reato | 4.000 € a chi si astiene per scelta

La nuove misure introdotte dal governo dividono l’opinione pubblica: se non vengono rispettate si rischiano sanzioni molto salate.

Il Governo ha deciso di incrementare il tasso di natalità implementando una nuova Legge, che però risulta alquanto divisiva. Da anni ormai gran parte dei paesi, sia occidentali che orientali, sono affetti da un drastico calo delle nascite, le quali attualmente non raggiungono il livello minimo per il tanto desiderato rinnovo generazionale.

Ed è così che molti governi si sono mossi per evitare ciò, attuando delle politiche favorevoli alle famiglie e a tutti coloro che si stanno preparando ad accogliere un figlio. Nonostante alcune possano aver incontrato il parere sfavorevole della popolazione, ce n’è una che ha catturato l’attenzione dei media globali.

Quest’ultima proviene direttamente dalla Russia, uno di quei Paesi che sta sentendo particolarmente la riduzione demografica. Per risanare la situazione, il governo ha dato il via ad una misura unica nel suo genere indirizzata specificamente al mondo femminile.

Le azioni intraprese per combattere il calo delle nascite

La Russia si trova in una situazione inusuale rispetto ad altre nazioni. Oltre a soffrire di un disastroso tasso di natalità, è coinvolta in una guerra, che rende il tutto ancora più drammatico. Ecco perché il governo ha pensato di optare per delle soluzioni decisamente distopiche, almeno ai nostri occhi.

Queste ultime sono rappresentata nella recente Legge approvata, che consiste nel vietare la cosiddetta propaganda “child-free”. La suddetta arriva dopo che i dati ufficiali, definiti catastrofici dal Cremlino, secondo i quali si è registrato il tasso di natalità più basso degli ultimi 25 anni.

In cosa consiste la nuova Legge pro-natalità

Il Presidente Putin aveva già incoraggiato le donne ad avere almeno tre figli per garantire la continuità del popolo russo. Ora però ha voluto rincalzare la dose, con una legge volta a limitare i messaggi che scoraggiano la maternità.

In parole povere, non è permesso ad una donna di esprimere, pubblicamente o privatamente, la propria volontà di rimanere senza figli. Qualora non ci si allinei a questa norma, si possono ricevere multe che partono da 4 mila euro per le persone fisiche e arrivano fino a 50 mila euro per le persone giuridiche. Questa legge si aggiunge ad altre restrizioni in Russia, come il divieto di promuovere “stili di vita non tradizionali” e contenuti critici nei confronti del conflitto in Ucraina.