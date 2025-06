Voglia di aragosta gratis? Nella baia più bella dell’Argentario le peschi a mani nude | Sono così tante che sembrano pomodori

Se ami l’aragosta questo è il momento migliore per assaggiarla: ecco dove farlo, tutti i dettagli e le curiosità del momento

Molto spesso nel periodo estivo non si sa mai dove trascorrere le vacanze proprio per la fretta di sceglier un posto, va a finire che si sceglie questo sbagliato e non ci si gode per niente la tranquillità e il relax che meritiamo. Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di svelarti un posto dove mangiare aragosta gratis e trascorrere momenti davvero meravigliosi: ecco dove si va, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

I nostri lettori che amano prendersi le vacanze nei loro periodi estivi ma non vogliono spostarsi all’estero, devono per forza pianificare le vacanze in Italia ma in posti che garantiscono la tranquillità, il relax e tutto ciò che meritano. Proprio per questo, abbiamo deciso di consigliarti la Toscana come Regione che rispecchia queste caratteristiche e ha tanto da offrirti sia in termini di gusto, sapori, tradizioni che di cultura e aspetto culinario.

Infatti, proprio qui siamo pronti a svelarti che ci sono spiagge in cui non vi sono gli affollamenti di cui siete abituati solitamente ma, soprattutto, vi sono delle spiagge “segrete” che sono nella maggior parte dei casi dei gioielli ambientali e naturalistici.

Nel prossimo paragrafo ve ne diciamo alcune che siamo sicuri possano fare la differenza nella tua vita: ecco tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Spiagge segrete dove mangiare e rilassarsi: ecco dove sono

Se ami il relax e sei ancora curioso delle bellezza naturali ma vuoi anche la pace e la tranquillità, allora da Livorno a Grosseto, trovare 8 spiagge che mantengono la meraviglia e il mistero e vanno vissute nelle prime ore della giornata, al tramonto o in bassa stagione.

Tra queste sicuramente vi è a spiaggia libera a Parco Costiero di Rimigliano che si estende per 6 km ed è dotata di na pista ciclabile ed è fiancheggiata da numerosi parcheggi. Qui, infatti, vi sono numerosi sentieri e presenta servizi igienici, docce, fontanelle, alcune aree pic-nic e un chiosco. A Livorno , invece, abbiamo Cala San Quirico che fa parte dei Parchi della Val di Cornia proprio per gli amanti del trekking. La piccola baia si trova tra la più famosa (e affollata) Buca delle Fate e la spiaggia selvaggia di Punta della Galera.

Altre spiagge meravigliose

A Grosseto, invece, abbiamo la spiaggia di Collelungo ma si può arrivare solo a piedi o in bicicletta (eventualmente a cavallo) e l’accesso è limitato solo a 150 persone.

In ultimo, possiamo consigliarvi Cala di Forno a Grosseto, è raggiungibile via terra da una serie di sentieri che si snodano nel parco, ma attualmente i percorsi non sono praticabili.