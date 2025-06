SUPERMERCATO – Spendi troppo? Colpa di questa brutta abitudine: con il trucco della bilancia risparmi 2000€ all’anno | I ricchi fanno così

Consigli per risparmiare facendo la spesa - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

C’è un vizio che molti italiani hanno quando si recano a fare la spesa al supermercato: si rischia di spendere centinaia di euro in più.

Negli ultimi anni il costo della spesa è aumentato in modo notevole, e si stima che nel prossimo futuro le cose non cambieranno, anzi potranno solo peggiorare. Ci sono però alcune azioni che si possono intraprendere per risparmiare, partendo dagli acquisti che si compiono al supermercato.

C’è chi preferisce andarci più volte a settimana, c’è invece chi si limita a fare la spesa una volta ogni sette giorni. A prescindere dalla frequenza, il problema rimane lo stesso: si tende a spendere più del previsto e ciò continua a mettere in difficoltà milioni di famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese.

Questo perché molte persone commettono regolarmente gli stessi errori, che non fanno altro che peggiorare la situazione. Uno di questi in particolare ha effetti devastanti sul prezzo finale che si paga una volta giunta alla cassa.

Come risparmiare facendo la spesa

Quando ci si reca al supermercato, ci sono diverse cose alle quali prestare attenzione, soprattutto se si tratta di ridurre il costo della spesa. Una di queste riguarda tutti quei prodotti che vengono venduti singolarmente o in grandi confezioni risparmio.

A questo proposito, anche si tratta di un alimento che si utilizza raramente, almeno rispetto ad altri, si consiglia di optare per la confezione più grossa, poiché più economica. Basti pensare a prodotti come la pasta secca, l’avena, il riso e altri articoli a base di cereali.

Consigli per spendere meno al supermercato

Un altro consiglio spassionato per spendere meno riguarda l’acquisto dei prodotti che si trovano ad altezza occhi: tendono a costare di più. Ovviamente dietro c’è una logica ben precisa: la natura umana e il desiderio di fare la spesa in fretta inducono le persone a prendere più facilmente questo genere di articoli. Ecco perché i negozi collocano lì i prodotti più costosi.

Infine, si raccomanda l’acquisto di prodotti surgelati. Anche se può sembrare un suggerimento controverso in quanto si predilige alimenti freschi, in realtà non lo è. Molte persone infatti acquistano prodotti con l’intenzione di mangiarli, ma i prodotti tendono ad andare a male rapidamente. Cercare nel reparto surgelati i prodotti nella loro forma più semplice darà ai consumatori l’opzione più economica.