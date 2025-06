DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ULTIM’ORA, imposte raddoppiate nel 2025 se fai questo errore: 9 volte su 10 lo cuccano nel 730 | Paghi due volte

Novità sulla dichiarazione dei redditi e sulle imposte che sono raddoppiate: da quest’anno cambia tutto, ecco di che si tratta

I nostri lettori sempre informati sul tema economico- finanziario, sono certi che ci siano delle importanti novità su questo fronte che potrebbero riguardarli in prima persona. Una di queste è proprio la dichiarazione dei redditi che, a detta dell’ultim’ora del Governo, può subire dei forti cambiamenti che potrebbero cambiare un po tutto: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Per approfondire meglio la questione dichiarazione dei redditi, intanto vi aiutiamo a capirci un po’ di più circa questo documento che non è altro che uno strumento attraverso il quale il contribuente rende edotto il fisco della propria capacità contributiva e fa riferimento all’anno precedente. In base alla propria situazione reddituale, il contribuente ha l’obbligo di pagare un ulteriore quntum al fisco e il rimborso delle quote date in più.

Nella dichiarazione dei redditi, inoltre, possono essere modificate alcune voci e lo si fa attraverso la riforma delle sanzioni di cui vi parleremo al paragrafo successivo, in quanto vi sono state delle modifiche che potrebbe essere di interesse un po’ di tutti e possono cambiare di gran lunga la vostra vita.

Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Dichiarazione dei redditi e modifiche della riforma

Con il DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2024 n. 150, è stato riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie e, per questo, vi sono state delle modifiche sostanziali tra tra il procedimento tributario e il processo penale. Tra le cose più significative di questa riforma vi è senza dubbio il tema di ravvedimento operoso, violazioni IVA, violazioni sulle dichiarazioni e sui versamenti e le compensazioni.

I ravvedimento se riguarda i controlli fiscali dell’Agenzia delle entrate, non è inibito dal controllo fiscale ma solo dalla notifica dell’atto impositivo (accertamento, recupero del credito d’imposta) o della comunicazione bonaria. Se si parla, invece, di violazione n tema di dichiarazioni tributarie queste hanno effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e 770 2024, relative all’anno 2023, e non operano per quelle del 2024.

Dichiarazione infedele

Circa questo punto, invece, la dichiarazione si ritiene infedele quando viene presentata indicando una imposta dovuta inferiore a quella reale.

L’infedeltà viene sanzionata n misura pari al 70% delle imposte dovute, con un minimo di 150,00 euro. Se l’infedeltà è fraudolenta, la sanzione è aumentata in misura variabile dal 105% al 140% delle imposte, e non più dal 135% al 270% delle imposte .