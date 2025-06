CDS, CONFERMATO il limite giornaliero: se superi il chilometraggio si attaccano dietro con la sirena | La multa te la ricordi a vita

Novità sul discorso sanzioni severe sul superamento del chilometraggio: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

In questo nuovo anno 2025 le norme relative al Codice della strada e a tutto quello che concerne hanno subito un forte cambiamento così come le sanzioni che, attualmente, diventano sempre più severe se non vengono rispettati tutti i requisiti. Andiamo a vedere cosa dice la legge e come è cambiata se si super ail limite giornaliero del chilometraggio: ecco i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Come abbiamo visto, in questo 2025, le cose sono cambiate moltissimo e, per questo, abbiamo deciso di approfondire un discorso sul limite dei chilometri. Infatti, come abbiamo visto nell’ultimo periodo le norme volute dal Governo Meloni e dai suoi ministri circa la velocità ma anche il test di alcool e droghe hanno fatto discutere moltissimo, proprio per il fatto di aver abbassato il limite allo 0,5.

Oggi., però, le novità continuano e lo si fanno sempre per salvaguardare il cittadino e colui che pratica spesso la strada, così da evitare gli incidenti e le morti per incidenti stradali. Andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla normativa relative alle auto e a quello che è stato vietato nel corso di questi mesi del 2025.

Norme del chilometraggio: ecco cosa sta per essere vietato

L’anno 2025 viene visto come un punto di svolta per coloro che vogliono imparare a rispettare le regole soprattutto sulla strada. Per questo, si è parlato di alcune auto che dal 1 ottobre 2025 non potranno più circolare sulla strada: se ti stai chiedendo di che si tratta te lo diciamo subito, sono proprio le auto a diesel che risultano incompatibili con i progetti di tutela ambientale, con sanzioni da 168 euro.

I nuovi divieti, sulla circolazione delle auto diesel Euro 5 non riguardano tutta l’Italia, ma soltanto i Comuni con più di 30.000 abitanti di alcune Regioni come Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. in Piemonte è previsto il divieto di circolazione dei veicoli diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2025 al 15 aprile 2026 in tutti i giorni feriali dalle ore 08:30 alle 18:30. In Emilia-Romagna, ma dalle 08:30 alle 18:30 nei giorni feriali.

Misure contro l’inquinamento dell’aria

Se i cittadini rispettassero le regole per migliorare la qualità dell’aria , il mondo e la società avrebbe sicuramente qualcosa di migliore di cui parlare.

Inoltre, le Regioni interessate consentono la circolazione con l’installazione del dispositivo “Move-in” entro il limite di chilometri individuato a seconda del veicolo.