MINISTERO DELLA SALUTE – Richiamo urgente: l’utensile più usato in cucina è cancerogeno | Ikea ne ha venduti a milioni in tutta Italia

La nota azienda svedese è stata costretta ad effettuare il richiamo di uno dei loro prodotti più emblematici.

Poco fa è stato annunciato il richiamo urgente di un oggetto molto diffuso nelle cucine degli italiani, complice il fatto che venga venduto nei punti vendita di Ikea, uno dei negozi più popolari e visitati del Bel Paese. E per ovvie ragioni.

Sin dalla sua fondazione Ikea ha sempre cercato di soddisfare le aspettative della clientela, mettendo a disposizione prodotti economici e di qualità. Ma è soprattutto la loro varietà e originalità ad aver catturato negli anni l’attenzione e il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Originatasi in Svezia negli anni ’40, l’azienda ha fin da subito conquistato i cittadini, portando ad una sua rapida espansione. Oggigiorno è dislocata in oltre 40 paesi, dall’Europa all’Oceania, passando per l’Asia e il Medioriente. Nonostante il suo successo, anche lei a volte è costretta a fare ammenda a causa di un richiamo che potrebbe aver messo in pericolo la salute dei suoi clienti.

Ikea richiama uno dei suoi articoli da cucina

Ikea è famosa per l’ampia gamma di articoli casalinghi, che spaziano dai mobili ai vasi da fiori, passando per i divani, le lampade e gli utensili da cucina. A questo proposito, l’azienda ha appena pubblicato un comunicato nel quale se ne richiama uno molto comune.

Si tratta della spatola appartenente alla linea Ikea 365+ Hjälte. L’annuncio arriva dopo l’esecuzione di un test in Belgio nel quale si è rilevato un valore elevato di ammine aromatiche primarie (AAP). Il prodotto in questione presenta il codice 401.494.62 e la data di produzione 2445 (AASS). Questo significa che le spatole coinvolte sono quelle acquistate dopo novembre 2024.

La spatola richiamata

A seguito di questo richiamo, l’azienda svedese raccomanda a tutti coloro che hanno acquistato la suddetta spatola Ikea 365+ Hjälte, di non utilizzarla più. E’ possibile però procedere alla richiesta di un rimborso dell’articolo.

In alternativa, basta recarsi in uno dei punti vendita e chiedere una sostituzione, anche senza presentare lo scontrino. Ikea ha inoltre raccomandato di diffondere la notizia del richiamo, soprattutto se si è conoscenza di qualcuno che possiede tale utensile da cucina. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiamare direttamente la celebre catena al seguente numero: 02 36011887.