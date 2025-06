REGIONE TOSCANA – Transizione ecologica: 2500€ il bonus residenti a fondo perduto | Lo accreditano direttamente sul conto

Ultime novità per la Regione Toscana e il nuovo bonus da 2500 euro a fondo perduto: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

La Regione Toscana è una regione molto ricca sotto diversi punti di vista a partire da quello culturale a finire a quello economico- finanziario e può garantire dei servizi davvero innovativi ai propri cittadini. In questo articolo, ovviamente, vi parleremo e approfondiremo insieme il discorso di un Bonus di 2500 euro a fondo perduto e come funziona per riceverlo: tutti i dettagli e le curiosità nel corso di questo articolo.

Molto spesso vi sono delle novità che appartengono ad alcune regioni d’Italia fra cui quello della Toscana, tanto che la Giunta della Camera di Commercio ha lanciato un nuovo Bonus a cui possono usufruire solo una certa categoria di cittadini.

Nel prossimo paragrafo, abbiamo deciso di approfondire tale discorso parlandovi anche dei nuovi bandi 2025 per supportare la crescita e la competitività delle imprese nel territorio di propria competenza soprattutto nella provincia di Massa e Carrara.

Infatti, con un pacchetto di circa 3 milioni di euro, vengono incentivati i progetti di digitalizzazione, transizione energetica, certificazione, sicurezza e la partecipazione a mostre e fiere in Italia e all’estero. Ma andiamo a vedere meglio nel corso del prossimo paragrafo di cosa si tratta.

Novità in Toscana: ecco cosa ti aspetta, tutti i dettagli

Non tutti lo sanno, ma la cultura, l’arte e la partecipazione dei cittadini ad eventi e fiere è molto importante e, proprio per questo, sono stati creati degli incentivi volti a far si che le persone siano sempre pronte a sostenere la partecipazione autonoma a fiere internazionali, sia in Italia che all’estero. Se vuoi partecipare a questo tipo di bando puoi ricevere i contributi sotto forma di voucher coprono il 50% delle spese ammissibili, sui quali si applica una ritenuta d’acconto del 4%.

Il bando relativo alla transizione ecologica, invece, finalizzato a sostenere e promuovere il processo di digitalizzazione delle imprese di ogni settore attraverso le nuove competenze tecnologiche. Sono finanziabili i progetti che prevedono l’acquisto di beni e servizi afferenti a due ambiti:

ambito digitalizzazione: investimenti rientranti in almeno una delle tipologie stabilite

ambito sicurezza: investimenti per la realizzazione di sistemi di antintrusione, antifurto, antitaccheggio, controllo accessi

Altri bandi

Tra gli altri bandi di concessione vi è anche quello relativo al favorire lo sviluppo economico locale, sostenendo la competitività delle imprese attraverso la concessione di voucher.

Le istanze ammissibili saranno ordinate secondo una graduatoria in base al protocollo assegnato dalla domanda. Puoi anche avere una agevolazione a fondo perduto nella misura del 50% delle spese riconosciute come ammissibili.