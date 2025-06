UFFICIALE SALVINI – PATENTE, arriva la B96: senza conversione addio autostrada | Già in vigore la legge

Patente, arriva la novità che ti lascia senza parole, se non fai la conversione puoi passare i guai: tutti i dettagli

Uno dei temi cui si parla più frequentemente nell’ultimo periodo è proprio quello della patente e delle nuove regole del Codice della strada al quale devi essere sempre pronto per evitare di incorrere in una sanzione parecchio salata. Nel corso di questo articolo, infatti, vi parleremo dell0introduzione di una nuova patente che potrebbe fare la differenza alla tua vita: ecco di cosa si parla , tutti i dettagli e le curiosità direttamente in questo paragrafo.

Negli anni, soprattutto in questo odierno, abbiamo visto una tremenda evoluzione della patente e del Codice della strada che ha visto nuove regole che hanno cambiato la vita a molti. Il Governo Meloni è intervenuto per evitare i tantissimi incidenti sulla strada proprio introducendo le regole sulla velocità e su suoi limiti, per poi proseguire con il test anti droga e alcool sempre più severo e molto altro ancora.

Proprio per questo, si è anche parlato di un a regola ossia quella di introdurre una nuova categoria di patente che potrebbe fare la differenza: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda proprio in questo prossimo paragrafo.

La tua vita sta per prendere un’altra piega con queste modifiche sostanziali: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Nuova patente in corso: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli

Abbiamo assistito nel corso degli anni ad alcuni cambiamenti che portano a cambiare la vita a moltissimi conducenti, ma soprattutto l’introduzione di regole, così come anticipato, che sono favorevoli a moltissimi. Proprio per questo, per quanto riguarda le patente a rimorchi, sono state introdotte alcune che sono ben definite.

Tra queste sicuramente rientra la patente B96 che diventa necessaria quando si vuole trainare con la propria automobile, un rimorchio tale per cui la massa complessiva a pieno carico dei due mezzi supera i fatidici 3500 Kg (ovvero 3,5t). Il limite massimo di massa massima autorizzata tra autocarro e e rimorchio è di 4250 Kg., in base alla carta di circolazione.

Offerta formativa

Circa l’offerta formativa, questa fa riferimento ad una prova guida dove non è previsto ne esami e ne quiz.

Per chi ha conseguito la patente B prima del 2015 in sede d’esame sono previste delle domande orali e i candidati si possono preparare tramite quiz, lezioni personalizzate e quant’altro.