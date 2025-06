REGIONE TOSCANA – Casa: te la compri per due spicci, fallo tra il 16 e il 27 giugno | Lo Stato svende a prezzi da accattone

Regione Toscana lancia un nuovo appello per comprarti la casa a pochi spiccioli: ecco tutti i dettagli e le curiosità

Moltissimi dei nostri lettori stanno affrontando un periodo alla ricerca della casa dei loro sogni, ma con i prezzi che ci sono è davvero difficile che questo avvenga nell’immediato. La Regione Toscana, però, ha pensato davvero a tutto e ha deciso di aiutarvi all’acquisto della vostra casa con una novità mai vista prima che vale solo in un determinato periodo storico ossia tra il 16 e il 27 Giugno: andiamo a vedere meglio di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole.

Acquistare la proprietà e l’immobile dei propri sogni in questo periodo storico è davvero improponibile proprio perché i tassi di interesse non fanno altro che aumentare e le proprietà sono davvero improponibili in termini di acquisto vero e proprio.

Come è possibile notare tra le stime, le case non fanno altro che aumentare proprio per il loro tasso di interesse che oscilla tra il 2 e il 3 % ma anche per i vari aumenti che ci sono stati nel mondo. Ma oggi, finalmente, vi è una novità che la Regione Toscana ha deciso di accogliere in maniera semplice e più veloce possibile.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda: ecco cosa potresti fare per comprare la tua casa.

Acquistare casa in Toscana con questo metodo è semplicissimo: ecco di che si tratta

Molto spesso tutti si chiedono se esiste un metodo per acquistare la casa dei propri sogni, risparmiando qualche centesimo o, meglio ancora, qualche migliaio di euro in più. Se, ci si mette a disposizione per fare questo, allora la tua vita potrebbe svoltare con questa proposta della Regione Toscana che vede la gestione del patrimonio immobiliare con una nuova proposta che è quella della vendita all’asta.

L’asta, infatti, è possibile programmarla dal 16 al 27 giugno 2025 e tramite sito e portale ufficiale, viene comunicato che le unità in vendita sono site in determinate regioni ossia Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. Secondo l’accordo il Consiglio Nazionale del Notariato gestisce ogni aspetto delle procedure d’asta dalla stipula alla compravendita.

I lotti interessati e in vendita

Se sei curioso di saperne di più, ti informiamo di che lotti ci sono:

Lotto 32977 (IS_01186_01_001) comprende n. 31 immobiliari unità uso box di ca. 17 mq ognuna al prezzo base di € 172.528,00

Lotto 32978 (IS_01186_06_003) comprende n. 11 immobiliari unità uso box di ca. 17 mq ognuna al prezzo base di € 70.344,00;

Lotto 32979 (IS_01186_04_002) comprende n. 21 immobiliari unità uso box di ca. 17 mq ognuna al prezzo base di € 121.264,00;

Lotto 321020 comprende n. 5 unità immobiliari;

Lotto 321023 comprende n. 4 unità immobiliari;

Lotto 32966 comprende n. 2 terreni edificabili.