DOPPIO ACCREDITO – Ministero dell’Economia: il 23 giugno partono i bonifici, arriva il maxiconguaglio 2024 | Ti sembrerà un errore

Novità per i tuoi stipendi direttamente dal Ministero: andiamo a vedere cosa ti aspetta il 23 Giugno, tutti i dettagli

Negli anni, le novità che riguarda gli stipendi dei lavoratori sono stati davvero pochissime proprio in misura di alcuni aumenti. Oggi, però, in questo articolo ti vogliamo sorprendere parlando di un aumento che avverrà per alcune categorie di lavoratori il 23 Giugno 2025. Andiamo a vedere di che si tratta, quali sono le novità e tutti i dettagli che possono svoltare la vostra estate.

Siamo sempre stati abituati al lavoro con stipendi che, soprattutto in Italia, non sono assolutamente ben visti proprio per via del fatto che non ci sono punti di forza nella scelta dello stipendio ma che sia sempre minore rispetto al resto dell’Unione Europea ma anche del mondo.

Proprio per sorprendere molti di voi, soprattutto nell’ultimo periodo, abbiamo deciso di parlarvi di alcuni adeguamenti stipendiali che avverranno a molti dipendenti senza che voi necessariamente ne siete a conoscenza.

Andiamo a vedere i dettagli e le curiosità della vicenda che hanno lasciato sempre tutti senza fiato e che sono una bella boccata d’aria per l’estate che sta per cominciare e per le vostre vacanze estive.

Stipendi in aumento, ecco cosa succederà il 23 Giugno: tutti i dettagli

Con l’introduzione del mese di giugno, NoiPa applicherà ufficialmente gli adeguamenti stipendiali per il personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, in attuazione del rinnovo del CCNL 2022-2024, pubblicato tutto sulla Gazzetta Ufficiale il 18 Aprile.

L’entrata in vigore è avvenuta il 3 Maggio e quindi gli aumenti saranno inclusi nel cedolino ordinario, mentre gli arretrati relativi al periodo gennaio 2024 – maggio 2025 verranno versati tramite un’emissione speciale, con esigibilità prevista entro il mese. Questo beneficio interessa 350 mila dipendenti, le attività tecniche di elaborazione sono state completate con successo.

Gli arretrati e i dettagli

Gli importi variano secondo il grado e il livello e riguardano ma è stato precisato che verrà incluso il conguaglio saranno sottratti l’indennità di vacanza contrattuale e l’anticipo di rinnovo già corrisposto a dicembre 2023 e mensilmente dal gennaio 2025. Questo riguarda anche le ore di straordinario fino ad un massimo di 200.

Per verificare vai su noipa.mef.gov.it, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato il login, dopodiché seleziona la voce “Archivio cedolini” per consultare lo storico oppure cliccare su “Visualizza cedolini” dalla sezione “Documenti disponibili”. Le date di esigibilità, invece, sono le seguenti:

23 giugno per il pagamento ordinario della mensilità

entro 10 giorni lavorativi dal termine dell’emissione per gli arretrati