TI SBALLANO FINO A MORIRE – URGENTE RICHIAMO Caramelle gommose Haribo: bambino perde la vita | Altissima concentrazione di THC

E' stato richiamato un lotto di caramelle di Haribo alla cola per la presenza di cannabis - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto web

Il nuovo richiamo alimentare ha allarmato milioni di genitori: ecco cosa è stato trovato all’interno delle amatissime caramelle.

Gommose, zuccherate e infinitamente irresistibili… Le caramelle gommose marcate Haribo hanno fatto compagnia a intere generazioni e continuano ancora oggi ad essere molto apprezzate, soprattutto tra i più piccoli. Del resto, è proprio vero quello che si dice, una tira l’altra!

Anche gli adulti comunque non si tirano indietro, acquistando regolarmente una o più varietà. Infatti la fantasia e l’originalità al noto marchio non manca di certo: si parte dai classici orsetti, si passa poi per le rotelline alla liquirizia e i ciucciotti zuccherati, e si finisce ai marshmallow e alle bottigliette alla cola.

Insomma ce ne sono davvero per tutti i gusti. Del resto, la nota azienda tedesca, sin dalla sua fondazione, avvenuta negli anni ’20, è sempre stata determinata a soddisfare il palato della sua clientela, dalla più piccina alla più adulta. Anche lei però a volte può incorrere in qualche imprevisto, come dimostrato dal recente richiamo avvenuto poche ore fa.

Caramelle richiamate: conseguenze gravi per la salute

Pochi giorni fa l’Autorità olandese per la sicurezza alimentare e per i prodotti di consumo ha emesso un’allerta legata al consumo delle caramelle Haribo. Nello specifico il comunicato emesso riguarda la tipologia frizzante alla cola, una delle più vendute e amate, sia in Italia che nel resto d’Europa.

E’ stato dunque annunciato il richiamo di un lotto sia nei Paesi Bassi che in Belgio (tale provvedimento è stato poi esteso ad altri paesi come il Lussemburgo), a seguito di seri problemi di salute riscontrati in due bambini di età compresa tra uno e cinque anni. Nonostante uno di loro è finito in coma, ora entrambi si sono ripresi e le loro condizioni sono tornate quasi alla normalità.

Le analisi effettuate sulle caramelle Haribo

A causa delle sopracitate segnalazioni legate alla salute, sono state eseguite delle analisi sul prodotto che hanno confermato la presenza di cannabis in alcune confezioni del lotto richiamato, L341-4002307906 (scadenza prevista a gennaio 2026).

L’Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare ha fatto sapere che dopo i casi dei due bambini venuti a contatto con le caramelle che presentavano tracce di cannabis, non ci sono state altre segnalazioni di questo tipo.