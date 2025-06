CASELLO – NON PAGARE: se fai la transazione parte in automatico la multa | Ammesso solo il telepedaggio

Anche quando si è fermi al casello è obbligatorio seguire il Codice della Strada, ma c’è un’azione frequente che può costare molto cara.

Ogni giorno decine di migliaia di cittadini usufruiscono del telepedaggio per raggiungere la propria destinazione. Questo sistema, presente su tutte le autostrade italiane, permette ai conducenti di passare il casello senza fermarsi, grazie ad un dispositivo elettronico inserito all’interno del veicolo.

Quest’ultimo viene adoperato soprattutto da coloro che utilizzano spesso dei tratti autostradali in quanto si tratta di un metodo più rapido e perfino più economico. Tutti gli altri automobilisti invece si affidano al tradizionale casello, dove si possono eseguire pagamenti con contante o carta di credito/debito.

Tuttavia, con l’avanzamento della tecnologia, sono cambiati anche i suddetti. Sempre più giovani infatti non portano più con sé la carta per pagare, bensì usano direttamente il proprio cellulare. Tale azione però viene spesso sottovalutata perché può essere oggetto di sanzione pecuniaria.

Utilizzo dello smartphone al casello autostradale

Il Codice della Strada è molto chiaro: è vietato adoperare lo smartphone durante la guida, un gesto che non solo comporta una multa salata, ma anche la decurtazione di punti e a volte, anche il ritiro della patente. Ma cosa succede se si è fermi al casello autostradale per pagare il pedaggio e si tira fuori il proprio dispositivo mobile?

Anche in questo caso le regole della Strada sono indisputabili: anche in tale situazione non è possibile prenderlo in mano, altrimenti si rischia di ricevere una multa di 200 euro, ma non è tutto. La suddetta mossa potrebbe avere conseguenze più gravi perché è prevista anche la sottrazione di punti sulla patente.

I rischi dello smartphone quando si è in auto

L’uso del cellulare durante la guida può aumentare fino a quattro volte il rischio di incidenti. Un’ottima ragione dunque per sfruttare il caro vecchio contante o scegliere il pagamento con una carta fisica, anche perché pagare con il cellulare potrebbe costare molto di più del pedaggio stesso.

E visto che l’estate si avvicina e si moltiplicano i viaggiatori presenti sulle autostrade del Bel Paese, è bene ricordare di seguire le regole e di optare, ove possibile, per un pagamento tradizionale. Ne va della vostra tranquillità e… del vostro portafoglio!