DA RESTITUIRE – A luglio cancellata la 14esima: da quest’anno è solo ‘in prestito’ | Te la accreditano ma devi ridargliela

Migliaia di pensionati rischiano di dover restituire parte delle pensione che riceveranno il prossimo mese: ecco tutti i dettagli.

Anche se la pensione di giugno è stata erogata qualche giorno fa, si sta già pensando alla prossima, complice le novità che coinvolgeranno una buona fetta di cittadini. Quella di luglio infatti è da sempre considerata un’entrata importante perché si aggiunge la quattordicesima all’importo normale, qualora si abbiano i requisiti necessari.

Però, anche coloro che la riceveranno potrebbero essere costretti a restituire la somma corrispettiva. Quest’ultima spetta nello specifico, ai titolari delle seguenti pensioni: reversibilità, vecchiaia, anticipata e invalidità.

Sono escluse invece le prestazioni assistenziali, ovvero l’insieme degli interventi statali mirati ad aiutare gli individui che si trovano in difficoltà, indipendentemente dalla storia lavorativa e dai contributi versati. Ma scopriamo chi dovrà fare i conti con il “rimborso” della quattordicesima.

La quattordicesima: quanto spetta ai pensionati

Per quanto riguarda la cifra spettante ad ogni singolo individuo che rientra in una delle suddette categorie, viene calcolata in base al reddito complessivo del soggetto e al numero di contributi versati. Per averne diritto, il primo deve essere inferiore a 2 volte il trattamento minimo INPS.

Le regole attualmente valide affermano che i pensionati che hanno un reddito fino a 11.766,30 euro annui, hanno diritto a ricevere 437 euro con 15 anni o meno di contributi, 546 euro tra 15 e 25 anni di contributi, mentre con 25 anni o più si ottengono 655 euro.

Restituzione quattordicesima: chi dovrà farlo

La quattordicesima spetta agli over 64 (chi ha da poco compiuto gli anni la otterrà a luglio, altrimenti il versamento slitterà a dicembre). E’ corretto anche sottolineare che chi festeggia il compleanno entro il primo febbraio 2025, riceverà una quattordicesima il cui importo è diviso per 12 mesi e moltiplicato per 11 mesi.

Inoltre, la suddetta viene erogata in automatico dall’INPS, la quale, per l’importo, si basa sui dati in suo possesso. Con questo sistema però, a rimetterci potrebbero essere i pensionati che vantano un reddito vicino alla soglia massima in quanto i dati relativi al reddito sono provvisori. Quindi, se la si supera, il noto Istituto nazionale della previdenza sociale potrebbe richiedere la restituzione parziale o completa della quattordicesima.