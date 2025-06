L’UE HA DECISO, nuova tassa sicurezza stradale obbligatoria per tutti i veicoli | 80€ in Motorizzazione da oggi, paga subito

Sicurezza stradale, introdotta una nuova legge che lascia tutti senza parole: ecco qual è, tutti i dettagli e le curiosità

In moltissimi casi, soprattutto in questo 2025, abbiamo assistito a dei cambiamenti sostanziali che vedono come punto fondamentale il Codice della strada e tutte le sue regole che diventano sempre più convincenti e dure in alcuni momenti specifici. Oggi, abbiamo deciso di parlarvi di una nuova tassa annuale che lascia veramente tutti senza parole: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Il Codice della strada, ultimamente, ha imposto a tutti i cittadini di rispettare delle norme molto serie riguardo il limite della velocità, i test droga e alcool e ha abbassato il limite consentito in precedenza proprio per evitare che ci siano incidenti stradali e tutto quello che ruota intorno ad esso.

Per questo, infatti, vi sono anche delle regole per quanto riguarda una delle tasse che è obbligatoria ma che in molti sottovalutano proprio riguardo la propria auto: parliamo proprio della revisione. Circa questa tassa, infatti, sta cambiando tutto: ecco tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Revisione auto, ecco cosa sta cambiando: tutto ciò che c’è da sapere

Per la sicurezza stradale, l’Unione Europea ha posto in essere delle regole tra le massime priorità su tutto il territorio e l’obiettivo, quindi, è quello di dimezzare le vittime stradali entro il 2030 e azzerarle, virtualmente, entro il 2050. Tra le novità, per l’appunto vi sono anche le nuove regole sulla revisione auto, poiché per molti veicoli potrebbe arrivare l’obbligo di controllo ogni anno, che riguardano i veicoli più datati.

La Commissione europea intende introdurre l’obbligo di revisione annuale per quelle macchine che hanno più di 10 anni, circoscrivendo il controllo annuale ai mezzi immatricolati da 15 anni o più. Solitamente, quindi, le auto più vecchie ad un controllo maggiore perché soggette a malfunzionamenti. La Commissione Europea ritiene inoltre che i controlli più ravvicinati su auto e furgoni datati possano ridurre efficacemente tutti gli incidenti stradali.

Novità dell’UE

Tra le altre novità, l’Unione Europea vorrebbe anche una banca dati internazionale per scongiurare la manomissione del contachilometri che compromette la sicurezza dei cittadini.

Si fa riferimento anche a macchine più specifiche come quelle elettriche sino alle tecnologie di assistenza alla guida (Adas) insieme ai nuovi software di bordo.