Altagnana: dopo le frane nessun intervento risolutivo | La denuncia del M5S

A un mese dalle segnalazioni delle criticità ad Altagnana, Luana Mencarelli del Movimento 5 Stelle torna a chiedere un intervento risolutivo all’Amministrazione.

Nella frazione montana di Altagnana le criticità legate alle recenti frane permangono, nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti e della sezione locale del Movimento 5 Stelle.

Quattro smottamenti principali affliggono tutt’ora l’area: uno di grandi dimensioni sotto la strada provinciale, due al margine nord, in attesa di verifiche tecniche, e un ultimo che ostruisce l’accesso ad alcune abitazioni, compromettendo la sicurezza e la vivibilità degli edifici.

L’inattività e la mancanza di interventi risolutivi da parte del Comune, secondo la denuncia del Movimento 5 Stelle, creano disagi ingenti per la popolazione di Altagnana, a partire dalla viabilità ridotta, senza dimenticare il senso di incertezza e ansia durante le ondate di maltempo.

“Purtroppo” – ha riferito la coordinatrice Luana Mencarelli al termine di un sopralluogo – “ciò che abbiamo riscontrato è una totale assenza di interventi da parte dell’Amministrazione comunale“.

Le critiche del Movimento 5 Stelle

Come anticipato, la delegazione del Movimento 5 Stelle lamenta l’assenza di misure concrete, come la messa in sicurezza o la semplice rimozione dei detriti. Il gruppo, oltre a definire Altagnana il simbolo del dissesto idrogeologico trascurato, ha promesso di portare la questione in ogni sede istituzionale, dal Comune al Governo, al fine di ottenere soluzioni strutturali.

La situazione ad Altagnana rimane al momento critica: le frane non sono state rimosse, griglie e canalette appaiono tutt’ora otturate, i manti stradali fratturati, e i cedimenti risalenti ai vecchi lavori accentuano i rischi per i residenti. Le previsioni meteo avverse, inoltre, continuano a preoccupare gli abitanti, che vivono da settimane in condizioni di isolamento e instabilità. Il Movimento 5 Stelle ha evidenziato la necessità di un piano organico per il territorio montano, che comprenda una manutenzione preventiva e nuovi investimenti per evitare ulteriori emergenze.



“Il grido di allarme di un’intera comunità”

Mencarelli ha ribadito, come riporta anche lavoceapuana.com: “È inaccettabile che dopo settimane di segnalazioni e richieste non sia stato messo in atto alcun provvedimento per mettere in sicurezza, ma neppure liberato semplicemente il passaggio. Non si può ignorare il grido di allarme di un’intera comunità, che vive ogni giorno l’abbandono istituzionale“.

E ha concluso: “Il M5S di Massa continuerà a monitorare la situazione, e a farsi portavoce delle istanze dei cittadini, chiedendo con forza un intervento immediato da parte del Comune per ripristinare la sicurezza e la vivibilità della zona“.