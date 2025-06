ASSUNZIONI URGENTI INPS – Ne cercano 1500 con il tuo profilo: sospesi i concorsi | Boom di controlli su pensioni e 104

E' stato avviato il concorso per la selezione di Ispettori che entreranno a far parte dell'organico dell'Inps e dell'Inail - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

L’Inps e l’Inail sono pronti ad inserire centinaia di nuove figure professionali all’interno del proprio organico: ecco tutti i dettagli.

Ottime notizie per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. E’ appena iniziata la ricerca di nuove risorse che verranno collocate presso una delle sedi dell’Inps e dell’Inail sparse su tutto il territorio nazionale.

Un’occasione dunque più unica che rara per riuscire finalmente ad ottenere un posto di lavoro sicuro e ben pagato. Infatti le persone selezionate entreranno a far parte dell’organico con un contratto a tempo indeterminato.

Sembra un miraggio al giorno d’oggi, soprattutto per i più giovani che sono entrati poco fa nel mondo professionale o vi si stanno approcciando proprio ora. E invece è ciò che è stato annunciato poco fa in Senato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.

Inps e Inail si preparano ad assumere migliaia di persone

L’Istituto nazionale della previdenza sociale così come l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono pronti per incrementare ancora una volta il numero del personale ultimando le assunzioni entro la fine del 2025.

Secondo quanto dichiarato dalla Calderone, nei prossimi mesi verranno infatti scelti 500 nuove figure che ricopriranno il ruolo di Ispettore. I prescelti si aggiungeranno ai mille Ispettori per i quali si sta svolgendo attualmente la selezione. Di questi, 250 verranno destinati a funzioni specifiche.

Servono i rinforzi

La richiesta di più Ispettori rientra nei piani di rafforzamento presentati da alcuni senatori, e sono mirati a ridurre lo sfruttamento lavorativo tramite il potenziamento delle attività di vigilanza. Nell’ultimo periodo infatti i controlli sono in continuo aumento.

Basti pensare che nel 2022 ce ne sono stati 100 mila, mentre due anni dopo si è raggiunta quota 158 mila. Una crescita impressionante ma destinata solo ad aumentare, soprattutto con l’aggiunta di altri 500 Ispettori entro l’anno corrente. La Calderone ci ha tenuto a sottolineare che questi controlli non sono aumentati solo in termini di quantità, ma anche di qualità. Infatti si è cercato di dare loro un’impronta più tecnica, una caratteristica sulla quale verrà data un’attenzione ancora maggiore non appena verranno selezionate le nuove figure.