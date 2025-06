ULTIM’ORA MINISTERO – Codice Fiscale, da ora a pagamento: altri 60€ la nuova tassa di cittadinanza | Obbligatorio per tutti

Da ora è necessario sborsare decine di euro per ottenere il Codice Fiscale: ecco come funziona la procedura.

Il Codice Fiscale è un documento che ogni cittadino italiano e residente permanente deve avere per poter interagire con la Pubblica Amministrazione. Infatti, è questo semplice codice alfanumerico di 16 caratteri che permette di certificare la propria identità.

Infatti, il suddetto è necessario per svolgere una serie di importanti procedure, sia in termini fiscali che sanitari. Ma se finora questa celebre tessera poteva essere richiesta a titolo gratuito, ora si potrebbe essere costretti a sborsare una consistente somma di denaro.

Per evitare file interminabili agli uffici, sono state recentemente messe a disposizione altre procedure per poter richiedere il Codice Fiscale. Una di queste però, data la sua rapidità e comodità, prevede il pagamento di 60 euro.

Il Codice Fiscale non è più gratuito

Nonostante ottenere il Codice Fiscale non sia mai costato nulla ai cittadini, ora per richiederlo si dovranno sborsare circa 60 euro. Questa somma serve sostanzialmente per coprire i costi di gestione, ma ciò non toglie il fatto che per una persona potrebbe trattarsi di una cifra onerosa.

Coloro che sono interessati a seguire questa procedura semplificata, evitando così di andare incontro a problemi di natura burocratica, non devono far altro che recarsi su una delle piattaforme online che gestiscono la richiesta di documenti, come romeexpress.it.

Come richiedere il Codice Fiscale online

Una volta entrati nella pagina principale della piattaforma prescelta, basterà semplicemente cliccare sulla voce “Pratiche e Documenti” e selezionare “Codice Fiscale”. Qui saranno presenti tutte le indicazioni del caso, che prevedono, tra le altre cose, la compilazione dei campi e l’allegamento dei documenti necessari, tra cui la copia del documento d’identità e del certificato di nascita.

Quindi si procede all’invio della richiesta. Per quanto riguarda i tempi di attesa, generalmente l’Agenzia delle Entrate rilascia un nuovo Codice Fiscale entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui vengono ricevuti i dati della persona che ha inoltrato la richiesta. Questo periodo però si riduce notevolmente, arrivando ad un’attesa di 1 o 2 giorni lavorativi, qualora venga esplicitata un’urgenza.