TASSATA! – PATENTE A PAGAMENTO: versa 250€ in Motorizzazione o non guidi | Nuovo protocollo sicurezza

Patente, le importanti novità che riguardano la nuova tassa: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda che ti cambiano la vita

Nel corso della nostra vita abbiamo assistito a molteplici cambiamenti in termini di Codice della strada ma ultimamente questi si sono fatti più severi, tanto da portare delle nuove tasse che riguardano in particolare la patente introducendola “a pagamento”. Ma per spiegare questo discorso dovremmo fare un approfondimento specifico nel corso di questo articolo: tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Negli anni, infatti, il Codice della strada è diventato molto più severo soprattutto circa alcuni temi e tra questi vi è soprattutto quello della patente e dei nuovi esami che devono essere fatti sotto diversi aspetti. Tra questi, ad esempio, il ritiro della patente avviene per cause note a tutti come il limite di velocità, il test droghe e alcool e molte altre cose che non possono essere sottovalutate.

Circa il rilascio, invece, bisogna rispettare delle regole che seppur ti sembrano banali sono molto importanti e possono fare la differenza. Nel prossimo paragrafo, infatti, andremo ad analizzare tutti i punti per il rilascio della patente dopo che te l’hanno ritirata per le cause sopra citate.

Andiamo a vedere i dettagli e le curiosità che fanno la differenza e ti possono salvare la vita: ecco quali sono.

Accertamenti tossicologici: ecco cosa dice la legge in merito

Oggi la legge è molto severa sotto alcuni punti di vista e, per questo, abbiamo deciso di affrontare il discorso circa gli esami tossicologici che vengono fatti in accertamento per rilascio, revisione o rinnovo patente di guida presso la Commissione Medica Locale. Questo infatti si rivolge ad una fascia di popolazione specifica e riguardano , nonché i soggetti risultati positivi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti.

Il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è disciplinato dall’art. 187 del codice della strada con l’applicazione di un protocollo specifico eseguiti sulle urine e sui capelli. Inoltre, bisogna fissare questi esami solo dai laboratori convenzionati dopo aver fissato l’appuntamento presso la CML Patenti.

Il costo

Il costo di questi test ovviamente varia a seconda del numero di campioni , di test richiesti e del Laboratorio prescelto.

Inoltre, devi fissare in base al protocollo r la prima visita di Revisione prevede la ricerca di sostanze su n. 1 campione del capello e su n. 5 campioni di urine e devi farlo entro un mese con prelievo a vista.