ULTIM’ORA CATASTO – CAPOLINEA IMU, cambia il registro e non è più dovuta: il trucchetto per non pagare | Tutti lo usano in campagna

La novità che riguarda il catasto lascia sempre senza parole: ecco cosa sta succedendo e cosa riguarda, tutti i dettagli

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più interessati alle novità che riguardano i controlli di tasse e le nuove novità che fanno sempre riferimento a questo campo ma anche ad una tassa in particolare: stiamo parlando dell’IMU. Solitamente, questa tassa è molto severa e punta principalmente ad essere pagata in un determinato momento di vita: andiamo a vedere quali sono le novità e perché si parla di un vero e proprio cambio di registro.

Nel sistema fiscale italiano, molto spesso si sente parlare di IMU che è una tassa obbligatoria che si paga sulle seconde case di proprietà e che è obbligatoria. Lo Stato e quindi il Fisco, ti vengono incontro non facendoti pagare la tassa sulla prima casa.

Il sistema italiano, però, fa anche riferimento ad una categoria in primis e in generale che potrebbe fare la differenza e che riguarda principalmente i fabbricati rurali. Proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire tale argomento spiegandoti quali sono le novità connesse a questo tipo di tema

Andiamo a vedere i dettagli e cosa dice la giurisdizione riguardo questo particolare tema.

IMU per i fabbricati rurali: cosa sta cambiando in questo periodo

Tra le categorie soggette al pagamento dell’IMU rientra senza dubbio quelle che fanno riferimento ai fabbricati rurali e che, continua a garantire importanti esenzioni e agevolazioni, ma tutto questo dipende dalla misura catastale e dalla corretta classificazione di essa. Si può affermare, in linea generale, che l’esenzione IMU per i fabbricati rurali non scatta in automatico e non è valida per tutte le tipologie ma dipende dalla categoria catastale.

Nel dettaglio, potrebbero non essere tenuti al pagamento dell’IMU gli immobili delle categorie A6 e D10. E’ molto importante fare una distinzione tra fabbricati rurali strumentali e fabbricati rurali non strumentali o abitativi. I primi non sono altro che edifici utilizzati esclusivamente per l’attività agricola e devono soddisfare due requisiti: essere funzionali alle attività agricole ed essere censiti nella categoria catastale D/10. Proprio per queste, si applica una aliquota massima dell’1 per mille, con possibilità di riduzione o azzeramento della stessa da parte del Comune.

L’imu sui fabbricati rurali non strumentali si paga? Ecco la verità

Se ti stai chiedendo se l’IMU viene pagata sui fabbricati rurali non strumentali sono rappresentati da quegli edifici non impiegati direttamente per l’attività agricola.

Il fabbricato, è considerato un normale immobile e la tassazione segue le regole ordinarie IMU, senza esenzioni o agevolazioni di alcun tipo.