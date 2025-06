ULTIM’ORA MELONI – AFFITTO DI STATO: firmato nuovo decreto, 300€ per tutti prezzo fisso concordato | Addio ai conti della serva

Novità sul fronte affitti, con il nuovo decreto la casa la paghi 300 euro: ecco i dettagli e le curiosità del momento

Molto spesso i nostri lettori si mostrano sempre più interessati a quelli che sono gli scenari sul fronte case in affitto e in vendita e come queste possono cambiare la nostra vita se solo fossero ad un costo minore del solito. Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di firmare un nuovo decreto che lascia tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

I nostri utenti, soprattutto nell’ultimo periodo devono far si che tutto sia apposto soprattutto con le forme di affitto che in Italia diventano sempre più costose e impossibili da trovare. Infatti, il costo della casa in affitto oggi è davvero superiore alla media e si punta spesso, ad acquistare una casa piuttosto che prenderla in affitto.

Il motivo è spesso legato alle numerose case vacanze e bed and breakfast introdotte in questo periodo ed è prorpio per questo che il Governo Meloni e i Ministri, stanno lavorando proprio su questo fronte affinché venga migliorato e sia di sostegno a moltissime persone che al momento non possono acquistare una casa.

Nel prossimo paragrafo, però, andremo sicuramente a spiegarvi quali sono le novità sul fronte affitti e come fare a risparmiare su di essi.

Affitto, le novità che lasciano tutti senza parole: ecco di che si tratta

Come abbiamo già detto, la situazione economica e lavorativa di questo periodo è davvero molto particolare ed è per questo che in molti provano a scegliere luoghi piccoli che nascondono opportunità vantaggiose e che possono fare la differenza. Tra queste, sicuramente, vi è questo Paesino in Spagna che è alla ricerca di lavoratori e, proprio qui, ci sono le case in affitto a partire da 300 euro.

Non c’è fregatura, ma si tratta di un centro abitato di dimensioni modeste e e pochissimi abitanti che deve fare i conti con turisti e pendolari. Inoltre, il Comune di Molinaseca sta cercando nuovi lavoratori per lo più nel settore turistico e, in particolare sono alla ricerca di receptionist, camerieri, ristoratori e addetti alle pulizie.

La novità sulle case

Circa le case, invece, i trovano appartamenti a partire da 300 euro al mese e, per chi vuole comprare invece, il budget si aggira intorno ai 50.000 euro per immobili di tutto rispetto, anche sopra i 77 metri quadrati di grandezza.

Non mancano quelli da 200.000 euro ma si possono fare degli acquisti anche a meno quindi 20.30 .000 euro.