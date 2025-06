UFFICIALE National Geographic: “una tra le migliori al mondo”, la perla italiana con dune da 50 metri | Sembra la Namibia ma si trova a 1 ora da casa

Perla italiana che non puoi assolutamente perderti: ecco dove si trova, tutti i dettagli per svoltarti la vacanza

Molto spesso il nostro pubblico e i nostri utenti cercano sempre delle novità per la loro prossima vacanza che può fare la differenza. Proprio in questo articolo, per sorprenderti, vi parleremo di un posto davvero straordinario da scoprire senza allontanati troppo da casa e senza andare all’estero: tutti i dettagli e le curiosità di questo deserto che ti lascerà davvero senza parole.

Scoprire posti che possono essere davvero straordinari per la tua vita e per il tuo benessere è davvero incredibile, soprattutto se non c’è il bisogno di viaggiare troppo lontano per scoprire mare, benessere e relax e averlo a due passi da casa senza saperlo.

Proprio per questo, abbiamo deciso di sorprenderti svelandoti che l’Italia nasconde delle meraviglie che possono fare al caso tuo e possono sorprenderti con posti che ti entrano nel cuore e ti fanno scordare tutta la tua solita routine quotidiana ma soprattutto il lunedì, una delle giornate più difficili da affrontare da anni durante il lavoro ma soprattutto durante il periodo estivo.

Andiamo a scoprire uno dei posti tra i preferiti e analizzati dal National Geographic che possono fare al caso tuo: tutti i dettagli e le curiosità direttamente al prossimo paragrafo.

Perla italiana apprezzata anche all’estero: ecco dove si trova e di cosa si tratta

L’Italia nasconde degli scorci meravigliosi che possono fare la differenza e che possono essere davvero interessanti durante il percorso dei turisti che amano scoprire nuovi posti e fare nuove esperienze diverse dalle solite Capitali o città italiane conosciute per la loro bellezza artistica.

Oggi, vi parleremo infatti, di un posto talmente segreto dove non c’e nessun rumore, per raggiungerlo dovresti fare chilometri di sterrato, tra miniere abbandonate e paesaggi che sembrano usciti da un film post-apocalittico, ma è proprio per questo che lo rende unico al mondo, selvaggio e incontaminato. Questo posto è stato anche inserito dal National Geographic tra le spiagge più belle al mondo, contando che questo deserto è considerato patrimonio dell’UNESCO: siamo proprio nella spiaggia di Piscinas, nel comune di Arbus.

Come arrivarci

In questa spiaggia, inoltre, si possono vedere i cervi, tartarughe marine che vengono a deporre le uova.

Se, invece, vuoi raggiungerlo basta andare in Sardegna a sud ed è fatta.