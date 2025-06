Meno di una lampadina: azzera i consumi del frigo col trucchetto delle bottiglie | Fallo prima di andare in ferie e vedrai che fattura

Bastano alcune bottiglie per risparmiare sul costo energetico del frigorifero: ecco il metodo che dovrebbero iniziare ad usare tutti.

Tra bollette e affitto, risparmiare sui consumi domestici non è una passeggiata. Come se non bastasse i recenti rincari dei prezzi di beni e servizi non hanno aiutato, anzi, hanno costretto molte famiglie a tagliare spese altrimenti necessarie.

Tra gli ambienti di casa più energivori troviamo la cucina, che ospita una vasta gamma di elettrodomestici, come il microonde, il forno, la macchinetta del caffè e il frigorifero. Ed è proprio quest’ultimo a vantare un consumo superiore rispetto a tutti gli altri apparecchi, complice il fatto che rimane in funzione 24 ore su 24.

A questo proposito, ci sono delle linee guida che gli esperti consigliano di seguire per ridurre il costo annuo del suddetto. Sono delle semplici azioni che vengono spesso sono sottovalutate, ma che sono in grado di fare la differenza nella bolletta.

Come utilizzare il frigorifero per ridurre la bolletta

A prescindere dalla classe energetica, ci sono alcune azioni che si possono intraprendere per ridurre il consumo del frigorifero, che può arrivare a pesare fino al 25% della spesa energetica di una famiglia. Qualora siate in procinto di acquistare uno nuovo, prestate attenzione alle dimensioni. Infatti la sua grandezza è direttamente proporzionata al suo tempo di raffreddamento.

L’organizzazione degli alimenti è un altro punto cruciale nel risparmio energetico: questa abitudine vi permette di non lasciare inutilmente la porta aperta rischiando così di scaldare il cibo presente. Se si ha a che fare con pietanze calde, si consiglia di attendere che raggiungano la temperatura ambiente, in modo tale da evitare che l’apparecchio si surriscaldi. In questo caso infatti verrà consumata energia per tornare alla temperatura ideale. Anche la sicurezza alimentare è compromessa in quanto nel contenitore in cui è riposto il cibo si formerebbe un’eccessiva condensa, che può portare allo sviluppo di muffa

Consigli per ridurre il costo dell’energia consumata dal frigorifero

Per risparmiare doli preziosi con l’utilizzo del frigorifero, è necessario effettuare un controllo regolare delle guarnizioni isolanti, in modo che non fuoriesca il freddo, portando quindi l’apparecchio a consumare altra energia per raggiungere nuovamente la temperatura desiderata.

Anche la sbrinatura è un passo importante perché la presenza eccessiva del ghiaccio incrementa il consumo dell’elettrodomestico. Inoltre, quest’ultimo deve essere pieno ma non zeppo e quando ci si allontana per un periodo da casa si suggerisce di conservarvi dentro bottiglie di acqua. Infine, è giusto verificare in modo periodico la temperatura (rimanere attorno ai 7 gradi).