TASSATA L’ESTATE – passa il provvedimento: 1300€ se hai un figlio a zonzo | Disturba la quiete pubblica

Attenzione a questa nuova tassa estiva che riguarda un figlio a carico: ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli

Molto speso con l’arrivo del caldo, le cose cambiano soprattutto per i ragazzini che finiscono la scuola e hanno dei genitori che, pur prendendosi cura di loro devono lavorare e non sanno come dedicarsi al loro tempo libero e alla loro istruzione. Proprio per questo, esistono i centri estivi che, però, quest’anno, hanno subito un cambiamento drastico sotto diversi punti di vista. In questo articolo, infatti, parleremo proprio di questo tema e di cosa si potrebbe fare per cambiare le carte in tavola.

Avere la possibilità di mandare i propri figli in un centro estivo non è da tutti, soprattutto per chi lavora a co il rincaro dei prezzi, questi hanno subito un aumento drastico rispetto agli anni precedenti. La fortuna di questi figli, è però che qualcuno si prenda cura di loro e della loro istruzione ma anche lo Stato non è da meno nel cercare soluzioni che possano rendere l’estate di questi ragazzi davvero interessante.

E’ proprio per questo, che è stato creato un BONUS che permette a tutti, o meglio ad alcune categorie, di usufruire di una scontistica per mandare i propri figli nei centri estivi. Nonostante questo sia sempre esistito, i cambiamenti si fanno sentire.

Centri estivi, ecco come ottenere il BONUS: tutti i dettagli

Con la fine della scuola, in molti hanno pensato di mandare i propri figli in questo centri estivi che, però, costano sempre di più e per un periodo che può durre almeno per 100 giorni. Infatti, il costo per andare in questi centri si aggira a 173 euro a settimana per ogni figlio.

L’osservatorio Eures-Adoc ha condotto un’indagine sui costi e la qualità dei servizi di circa 200 centri estivi di 8 città del Nord , Centro e Sud e si è stimato o un costo medio di 1.384 euro a bambino o bambina per un arco di tempo di 8 settimane. Il prezzo per una sola giornata, nei centri che offrono questo servizio, sale ulteriormente a 40 euro a bambino o bambina con il pranzo e la merenda inclusi.

Il Bonus

In alcune città d’Italia, però, vi sono delle scontistiche: ad esempio a Bari, il Comune ha predisposto 75 euro a settimana ai nuclei con Isee non superiore a 25mila euro, con un massimo di 300 euro per quattro settimane.

I dipendenti pubblici, invece, possono usufruire di un bonus Inps di 100 euro a settimana per un massimo di 400 euro, riservato ai figli da tre a 14 anni.