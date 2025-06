PAGHI LA METÀ – Parcheggi lunga sosta, lascia l’auto nel vialetto accanto e non ti dissangui più: ce n’è uno segreto ad ogni aeroporto | Le hostess fanno così

Consigli pratici per risparmiare parcheggiando l'auto in aeroporto - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

Con una semplice azione si possono risparmiare centinaia di euro ogniqualvolta ci si reca in aeroporto con la propria auto.

Lasciare la propria vettura in aeroporto può rivelarsi un errore fatale da un punto di vista economico. Infatti i parcheggi presenti risultano essere alquanto costosi, soprattutto se ci si appresta a partire per una lunga vacanza.

Si rischia di sborsare centinaia di euro nel giro di poco tempo, una somma che molte persone non possono permettersi o semplicemente desiderano spenderla in altro modo. A questo proposito esistono dei trucchetti semplici ed efficaci per ottenere un parcheggio aeroportuale più economico.

Non è necessario fare alcuna peripezia o peggio, intraprendere qualche azione illegale. Si tratta solo di consigli pratici che si possono seguire ogniqualvolta si deve prendere un volo. La vostra auto rimarrà al sicuro e al tempo stesso non spenderete cifre improponibili.

Piccoli accorgimenti per ridurre il costo del parcheggio aeroportuale

Nel giro di pochi minuti avete la possibilità di risparmiare un bel gruzzoletto seguendo alcuni facili stratagemmi. Come è risaputo, parcheggiare in aeroporto non è così economico, ragion per cui tutti i viaggiatori dovrebbero conoscere i suddetti per ridurre il costo del viaggio, almeno per quanto riguarda il proprio veicolo.

Il primo consiglio è legato al web: utilizzate siti di comparazione prezzi, ideali per individuare l’offerta migliore. Secondo gli esperti infatti, questi siti sono spesso in grado di offrire un prezzo più basso o addirittura alcuni codici sconto. Potete anche verificare direttamente con il fornitore del parcheggio se può garantirvi un prezzo migliore.

Risparmiare parcheggiando in aeroporto

Nonostante esistano i parcheggi aeroportuali, per risparmiare si può affittare uno spazio privato. Come nel caso di un grande evento, cercate se nelle vicinanze qualcuno che affitta il vialetto di casa o il garage: è una soluzione capace di farvi pagare meno.

Allo stesso modo, è possibile cercare parcheggi pubblici nelle vicinanze, ad esempio presso le stazioni ferroviarie, che potrebbero essere più economici rispetto alle opzioni dell’aeroporto stesso. Un’altra opzione è invece rappresentata dal soggiorno in hotel, soprattutto se il viaggio verso l’aeroporto è lungo e non volete fare le ore piccole. In questo caso potrebbe essere meglio fermarsi la sera prima e approfittare dei prezzi più bassi: potreste risparmiare centinaia di euro prenotando con largo anticipo.