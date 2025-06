ZERO GERMI – Water brillante senza alzare 1 dito: riempilo di ghiaccio e in mezz’ora è fatta | È pure gratis

Il trucchetto virale del ghiaccio permette al vostro wc di tornare come nuovo: ecco come procedere passo dopo passo.

Avete mai pensato di versare del ghiaccio nel wc? A quanto pare è esattamente ciò che stanno facendo moltissime persone a seguito di un trucchetto di pulizia diventato in poco tempo virale. Sul web, come sappiamo, si trovano consigli pratici di ogni genere, specialmente riguardanti la casa.

Ma è questo ad aver recentemente catturato l’attenzione degli utenti. Il bagno, trattandosi di uno dei luoghi più frequentati in casa, necessita di una routine di detersione frequente e profonda, soprattutto se si ha a che fare con i servizi igienici, toilette inclusa.

Ecco perché oggi vogliamo rendervi partecipi di questo metodo a dir poco unico nel suo genere, ma chi lo ha provato garantisce la sua assoluta efficacia. Non solo, è facile da eseguire ed è super economico. Scopriamo insieme la procedura.

Il trucco del ghiaccio per il wc: pulizia assicurata

Nonostante l’apparente assurdità, è possibile pulire il water con dei tradizionali cubetti di ghiaccio. Ma c’è una chiara fisica dietro legata al modo in cui i germi reagiscono al freddo. Questa soluzione infatti sarà in grado di prevenire la crescita funghi e batteri.

Quando i cubetti di ghiaccio vengono gettati nel water, si sciolgono creando un attrito che aiuta ad allentare il calcare e i residui minerali attaccati alle pareti. Aggiungendo altri ingredienti come l’aceto bianco o il succo di limone, si ottiene una pulizia più profonda e completamente naturale.

I cubetti di ghiaccio promettono una detersione profonda ed efficace del water

Per pulire il bagno con questo metodo, sono sufficienti ghiaccio e succo di limone o aceto. Per prima cosa, mettete l’equivalente di tre tazze di cubetti di ghiaccio all’interno del wc. Quindi, aggiungete mezza tazza di aceto bianco o di succo di limone. Lasciate riposare la miscela per 10 minuti e infine tirate lo sciacquone.

L’aceto o il limone aiutano a sciogliere le macchie e a disinfettare, mentre il ghiaccio, scivolando e sciogliendosi, aiuta a rimuovere meccanicamente i residui più tenaci. Secondo vari studi microbiologici, una toilette può contenere da 10.000 a 10 milioni di batteri per centimetro quadrato.