UFFICIALE GSE – Energia gratis in queste fasce orarie, te la regala lo Stato: sposta qui la residenza e hai l’esenzione totale | Nessuno paga

Fai attenzione alla novità dell’energia gratis: proprio per questo te la regala lo Stato, ecco di che si tratta

Molto spesso esistono vari modi per risparmiare sull’energia elettrica, ma ancora i lettori ci chiedono delle curiosità su come fare e su quali sono i metodi interessanti per poter risparmiare quanto più possibile sull’energia elettrica. In questo articolo, proprio per venire incontro alle vostre esigenze, vi diciamo subito che abbiamo un metodo per risparmiare energia proprio legalizzata dallo Stato: ecco come si fa, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Nel corso degli anni, abbiamo assistito ad un forte rincaro delle tasse dovuto proprio al fatto che tutto è aumentato sia i beni primari che quelli secondari, tanto da portare alcune famiglie a non reggere più e a cercare sempre i sostegno economico. Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di parlare di un metodo che ti permette di reggere i ritmi con un’alternativa sostenibile che ti perette di risparmiare moltissimi soldi.

Se stai cercando un metodo per risparmiare sulle bollette e sull’energia elettrica, allora nel prossimo articolo ti sveliamo un metodo che non è ancora ben considerato ma, allo stesso tempo, può fare la differenza: stiamo parlando proprio dell’impianto fotovoltaico.

Nel prossimo paragrafo, andiamo ad analizzare e a parlarvi di questa novità che fa la differenza e lascia tutti senza parole.

Fotovoltaico, ecco come risparmiare sull’energia elettrica

I costi delle bollette sono stati davvero imprevedibili e, proprio per questo, abbiamo deciso di risolvere e svelarti un trucchetto che può fare la differenza soprattutto alle tue tasche: stiamo parlando dell’istallazione di un impianto fotovoltaico proprio per la sana e gestione della casa. Da questo metodo, oltre al risparmio puoi trarre anche profitto cedendo alla rete l’energia prodotta dall’impianto e non utilizzata.

E’ bene dirvi che i costi dell’istallazione vengono ridotti dalla detrazione 50% e l’energia immessa in rete viene remunerata tramite il ritiro dedicato. Così per la detrazione al 50% può valere anche per l’accumulo o per l’eventuale pompa di calore, che punta a raffreddare e a raffrescare l’aria della propria casa.

Incentivo per il fotovoltaico: ecco qual è

Inoltre, grazie a questo incentivo, puoi usufruire anche del 40% a fondo perduto per installare un impianto fotovoltaico in comuni con meno di 5.000 abitanti.

Però, per questo incentivo devi rispettare i seguenti requisiti:

se installi l’impianto con il contributo PNRR, non potrai sommare la classica detrazione fiscale al 50%

l’energia fornita dagli impianti che hanno ricevuto il contributo PNRR ottiene una tariffa incentivante minore rispetto a chi non ne ha usufruito