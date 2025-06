SCASSA IMU – La notizia che tutti aspettavano: dimezzata d’ufficio dal Ministero | Meloni ha deciso: abbattiamo del 50% la tassa della vergogna

IMU, ecco la notizia che tutti aspettavano riguardo la diminuzione di questa tassa: ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori puntano a scoprire sempre più dettagli riguardo la vicenda che ti permette di risparmiare quanto più possibile su alcune tasse e che non devi pagarne altre anche se al momento non ne sei a conoscenza. Proprio per questo, abbiamo deciso di parlare e approfondire il discorso IMU e la diminuzione che si fa sempre più interessante.

Come tutti sanno, l’IMU una tassa obbligatoria che va pagata sempre sugli immobili di proprietà tranne che sulla prima casa, in quanto per quella circostanza l’utente diventa esente. IN molti non sanno bene il significato di IMU, in quanto si tratta di imposta Municipale Unica sugli immobili di proprietà.

Questa tassa a cui devono adempiere tutti, tra pensionati e lavoratori, è obbligatoria come anticipato, e punta principalmente a farla pagare al proprietario dei beni posseduti. Questa tassa è stata istituita dall’art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dallo stesso articolo 13.

Negli anni, però, ci sono state ulteriori modifiche circa questa tassa e oggi potresti non pagarla più se fai parte di queste categorie. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

IMU dimezzata per questa categoria: ecco di che si tratta

Non tutti lo sanno, ma è possibile ridurre la tassa IMU come anche altre tasse grazie ad alcune agevolazioni che fanno la differenza proprio come quella prevista dai pensionati che possono beneficiare di uno sconto del 50%. Per beneficiare di questo sconto, però, è necessario tenere sempre presente l’articolo 1, comma 48, della Legge n. 178 del 2020 (ovvero la Legge di Bilancio 2021).

Secondo questa norma, a partire dal 2021, l’imposta fa riferimento ai soggetti ” non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”. Quindi, secondo questo articolo, questo ulteriore beneficio è riservato solo ai pensionati che risiedono all’estero e ricevono un trattamento previdenziale da un Paese che ha firmato una convenzione bilaterale con l’Italia.

IMU e sconto del 50%: ecco cosa devi fare

Per usufruire di questa scontistica, però, è necessario rispettare quello della tipologia dell’immobile che, a detta della legge: “si applica esclusivamente a “una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso”.

E’ bene ricordare che le imposte sulle seconde case è sempre dovuta.