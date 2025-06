Carrara: al via la rassegna estiva Studi Aperti con l’inaugurazione della White Carrara

L’estate carrarese si preannuncia ricca di appuntamenti ed eventi: ecco il calendario completo delle iniziative, che si chiuderà con l’immancabile show pirotecnico.

Dopo l’avvio della stagione con “Carrara Studi Aperti” e l’inaugurazione della suggestiva mostra “White Carrara“, la città si prepara ad accogliere una nutrita rassegna di spettacoli, concerti, mostre e iniziative culturali, che interesseranno sia il centro storico che il litorale, fino a raggiungere i borghi montani.

Il ricco programma, promosso dal Comune in collaborazione con Pro Loco e varie associazioni, è pensato per coinvolgere un pubblico variegato ed eterogeneo di tutti i gusti ed età, e mira a valorizzare l’intero territorio, strizzando l’occhio anche al turismo.

L’estate carrarese, infatti, abbraccerà ogni forma di arte e di intrattenimento, dalla musica al cinema e dal teatro alle rassegne: di seguito troverete gli appuntamenti più salienti in programma.

Per eventuali variazioni legate al maltempo, vi consigliamo però di consultare la pagina ufficiale visitcarrara.it, che raccoglie tutti gli aggiornamenti al riguardo.

A Carrara l’estate si tuffa nell’arte

Il primo appuntamento degno di nota è il concerto di Roberto Vecchioni “Tra il silenzio e il tuono”, in calendario per il 24 giugno. Seguiranno i Bandabardò, che si esibiranno il 29, e il giorno seguente sarà la volta dei Village People a Marina di Carrara, ospitati dall’Imm-CarraraFiere, ove saranno presenti anche Benji & Fede l’11 luglio e gli Zero Assoluto, previsti per il 18 luglio. Il 24 luglio toccherà a Mimì Caruso, mentre il 4 agosto saranno Dj Aladin, Shorty e Dargen D’Amico ad infiammare il palco del padiglione.

Non mancheranno neppure gli appuntamenti dedicati al teatro e i cinema all’aperto: ad Avenza, sotto la Torre di Castruccio, Giobbe Covatta porterà in scena “Parole in libertà” assieme a Roberto Mercadini e Arianna Porcelli Safonov. Nei paesi collinari, invece, torna la rassegna cinematografica “È tutto un cine!”, in programma dal 21 luglio al 24 agosto. Il centro storico di Carrara, infine, si trasformerà in una galleria a cielo aperto fino al 28 settembre, mentre al mudaC verranno esposte le opere di Paolo Cavinato e di Gabriele Landi presso la sezione Arti Visive. Dal 19 al 20 luglio, segnaliamo anche il “Festival della Creatività” nei rioni di Cafaggio, Grazzano e Baluardo, che accoglierà perfomances, installazioni e workshop a beneficio dei visitatori.

Il finale… con il botto

Il 14 agosto il cielo di Marina di Carrara si illuminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico, simbolo della tradizione carrarese e appuntamento imperdibile per autoctoni e turisti.

A partire dalle 22:00, infatti, verranno sparati in aria luci, colori e coreografie luminose che si specchieranno sul mare, sancendo la fine simbolica di una stagione estiva da record.