“Nel verde della Resistenza”: al via il 21 giugno 2025 un’escursione in Appenino

Sabato 21 giugno partirà da Pontremoli un’escursione a piedi tra storia e natura aperta a grandi e a piccini: ecco tutti i dettagli sull’iniziativa.

Alla vigilia dell’imminente passaggio alla stagione estiva, il Comune di Pontremoli si prepara a ospitare un’esperienza unica per gli amanti delle escursioni, ovvero l’iniziativa “Nel verde della Resistenza”.

L’evento, che intreccerà il fascino della natura appenninica con la memoria della lotta partigiana, si svolgerà sabato 21 giugno, con partenza alle 9:30 dalle Capanne di Baselica, un piccolo borgo immerso nel verde delle alture tosco-emiliane.

Organizzata dalle guide ambientali escursionistiche Maxime Anelli e Marchio Cacchioli, in collaborazione con il progetto “La Resistenza in Val Taro e Val Ceno”, l’escursione mira a far conoscere e rivivere ai partecipanti i luoghi attraversati dal comandante partigiano Facio e dal Battaglione Picelli, attivi durante la Seconda Guerra Mondiale, coniugando l’attività fisica alla memoria collettiva.

Ecco tutti i dettagli sull’escursione.

“Nel verde della Resistenza”: sulle tracce della storia locale

Il percorso, lungo circa 10 chilometri e con un dislivello positivo di 569 metri, è classificato di media difficoltà e durerà circa 7 ore, comprese le soste dedicate agli aneddoti storici e ai momenti di riflessione lungo il cammino.

L’esperienza è perciò aperta anche ai ragazzi dai 12 anni in su, purché abituati ad affrontare i sentieri sterrati e accompagnati da un adulto. La quota di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i minori, ma è necessario comunicare la propria adesione entro giovedì 19 giugno. I partecipanti riceveranno in seguito tutti i dettagli e il regolamento tramite email o WhatsApp; l’escursione, infine, potrà essere modificata o annullata in caso di maltempo, in modo da garantire la sicurezza di tutti coloro che vi prenderanno parte. Come anticipato, l’escursione inizierà alle 9:30 e si concluderà verso le 17:00: una giornata intera a contatto con la natura, che richiederà necessariamente un livello minimo di preparazione fisica e anche un adeguato equipaggiamento.

L’equipaggiamento richiesto

Ogni partecipante dovrà munirsi di un equipaggiamento di base, composto da scarponcini da trekking con la suola antiscivolo, zaino contenente il pranzo al sacco e almeno un litro e mezzo di acqua, una giacca impermeabile e un cambio di vestiario. Saranno inoltre necessari gli occhiali da sole, un copricapo e la protezione solare, ma si consiglia di munirsi anche degli utili bastoncini da trekking.

Per tutte le informazioni aggiuntive, vi segnaliamo l’indirizzo mail resistenzavaltarovalceno@gmail.com, nonché i numeri delle guide Marchio Cacchioli, reperibile al 339 232140, e di Maxime Anelli, che trovate al 338 8040979.