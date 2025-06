PATENTE OVER 65 – Stangati i pensionati col vizietto: sospesa in automatico se il medico se ne accorge | È un’ecatombe

Patente over 65, vi è una categoria a cui può essere negata: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Da qualche anno a questa parte, il tema delle patenti e del Codice della strada sta diventando per gli utenti e i car lettori che ci seguono, molto interessante così come sono interessanti tutti i punti di forza e le novità che le riguardano, soprattutto per la categoria pensionati over 65. Andiamo a veder nel dettaglio di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità di una nuova stangata che potrebbe essere davvero dura da affrontare.

La patente è davvero un punti di partenza per il fatto che tu debba spostarti da una parte ad un’altra e hai bisogno di un mezzo a disposizione. Per questo conseguirla non è semplice, così come non è semplice farlo sugli autoveicoli più grandi in quanto ci sono gli esami teorici e pratici da superare; quando vieni bocciati agli esami o quando ti rinnegano il rinnovo, ti senti molto spaesato.

Se il medico, però, non ritiene che tu possa guidare la patente comunque non la ricevi. Inoltre, il ruolo del medico è molto importante anche per la collettività e per il soggetto stesso che va protetto nei confronti di situazioni che potrebbero esporlo a gravi rischi.

Andiamo a vedere quali possono essere le cause che possono portare ad un rinnegamento o manato rinnovo della patente.

Patente, fai attenzione o rischi grosso: ecco tutti i dettagli

Quando si parla di incidenti stradali, è bene dire che questi molte volte sono causati da improvvisi malori del conducente e, ancora a condizioni morbose in atto. Si può dire che ogni anno, questo tipo di situazioni aumentano sempre di più e, in una trattazione di oltre 50 anni fa si leggeva: “«una delle più frequenti cause di morte improvvisa e inopinata in soggetti ritenuti sani è rappresentata dalle cardiopatie in generale ed in particolare

dalle sclerosi coronariche”.

Inoltre, ultimamente, si è stabilito attraverso il Codice della strada un articolo che sancisce a chi non deve essere rilasciata la patente e si legge: “La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C,D,E 8″.

Cosa dice la Comunità Europea

Quest’ultima si espone a regole ancora più dettagliate e afferma e specifica che:

in presenza di gravi aritmie, la patente non può essere rilasciata o confermata

nei portatori di pacemaker regolarmente controllati e previa autorizzazione

medica la patente può essere rilasciata o confermata;

medica la patente può essere rilasciata o confermata; il rilascio o la conferma della patente negli ipertesi va deciso in rapporto con

l’esistenza di eventuali complicazioni