100% VEGANO – Arriva l’uovo salva pulcini: apri una scatola e sei a posto con la coscienza | Costa due lire e ci fai mille preparazioni

Per una soluzione completamente vegana, si consiglia di ricorrere ad un prodotto molto comune ma poco noto per le sue incredibili proprietà.

Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento netto nelle abitudini alimentari degli italiani. Una buona fetta di popolazione ha deciso di abbandonare la carne e il pesce in favore di una dieta vegana. I motivi di tale scelta sono vari ma resta il fatto che le opzioni culinarie si restringono in modo notevole.

Ciò ha spinto molti a trovare soluzioni alternative che possano in qualche modo sostituire i cibi più comuni, come l’uovo. Ed è qui che entra in gioco quello che è stato definito “l’oro liquido della cucina vegana”. Nonostante sia stato utilizzato più e più volte, pochi conoscono la sua reale versatilità.

Quest’ultimo è facilmente reperibile in qualsiasi supermercato situato nel Bel Paese, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: di cosa si tratta esattamente e soprattutto come può essere adoperato nell’ambito gastronomico? Scopriamolo insieme.

Un liquido vegano prezioso e versatile

Se si desidera evitare l’utilizzo dell’uovo, ma includere nella propria dieta le stesse proprietà nutrizionali, allora si consiglia di optare per l’acquafaba, ovvero l’acqua di cottura dei ceci o dei fagioli cannellini. Questo prodotto, spesso gettato via, è ricco di proteine vegetali, minerali e fibre.

Non solo, contiene antiossidanti, capaci di proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi. Come se non bastasse, presenta una quantità minima di calorie (18 kcal/100 ml). Questo liquido fa miracoli in cucina in quanto può essere montato a neve, proprio come l’albume dell’uovo. Non a caso viene utilizzata dai professionisti per realizzare dolci, come le meringhe, e tanto altro.

Ricette alternative che prevedono l’uso dell’acquafaba

L’acquafaba può essere inclusa in numerose preparazioni, sia dolci che salate. Una di queste è la maionese: basta unire l’’acqua di cottura dei legumi con succo di limone, olio e senape per ottenere una deliziosa alternativa vegana.

Il pan di spagna è un altro piatto che può essere realizzato sostituendo gli albumi d’uovo con l’acquafaba montata, la stessa capace di creare una sofficissima mousse. Anche il gelato può essere preparato con l’aiuto dell’acquafaba in quanto funge da ottimo stabilizzante, rendendolo così più cremoso. Per quanto riguarda la conservazione, l’acqua di cottura dei ceci è in grado di rimanere in frigo per una settimana. In alternativa la si può congelare.