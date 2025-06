ULTIM’ORA 104 – Assegno di invalidità a chi soffre di questa patologia | 1 pensionato su 2 è nella lista, milioni di euro dall’INPS

Legge 104, ecco tutte le novità previste dalla legge che riguardano chi soffre di questa patologia: tutti i dettagli

Molto spesso il pubblico che ci segue è sempre curioso delle novità sul fronte economico-finanziario e, oggi, abbiamo deciso di approfondire il discorso 104 e tutte le novità previste per chi soffre di una determinata patologia: ecco quali sono gli approfondimenti, tutti i dettagli e le curiosità da conoscere nel corso di questo articolo.

Nel corso degli anni, infatti, si è approfondito il tema della 104, tanto che per anni questa legge offre supporto a chi pur lavorando deve prendersi cura di un parente con disabilità dove sono inclusi i pazienti con il diabete, e per questo, si presenta una carta al lavoro che ti perette di usufruirne, così da aiutare e prendersi cura della persona in questione.

E’ molto importante ribadire che il tutto deve essere certificato e che viene data la 104 anche a chi ha una gravità nella patologia. L’obiettivo, infatti, è quello di mitigare le difficoltà e gli svantaggi derivanti dalle varie patologie da cui sono affetti. Con questa legge 104 si mitiga e si garantisce a chi ha bisogno delle agevolazioni.

Andiamo a vedere , però, cosa dice la legge a riguardo e tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Legge 104, ecco quando e come viene riconosciuta

Come vi abbiamo accennato, solo chi è affetto di una patologia può usufruire della 104 secondo, quindi, criteri ben precisi. L’art 3 della 104 stabilisce che è tale: “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Se, invece, si parla di assistenza costante, allora si parla di disabilità grave. Solo in questo caso si ha accesso a tutto ciò che ne concerne le misure previste dalla legge, come i permessi lavorativi retribuiti e alcune agevolazioni fiscali. La domanda che in molti si pongono è proprio se il diabete è riconosciuto come legge: la risposta è si, ma dipende dalla gravità di diabete a se la malattia è in uno stadio avanzato e richiede un trattamento continuo con insulina, oppure se determina una limitazione significativa delle normali attività quotidiane.

Criteri per il diabete e l’invalidità

Secondo la legge, il diabete può dare diritto al riconoscimento dell’invalidità civile, che viene concessa sulla base della riduzione della capacità lavorativa e queste sono le percentuali:

diabete mellito con complicanze di entità moderata : percentuale di invalidità tra il 41% e il 50%;

: percentuale di invalidità tra il 41% e il 50%; diabete mellito insulino-dipendente con crisi ipoglicemiche frequenti o alterazioni metaboliche difficili da gestire: percentuale tra il 51% e il 60%;

o alterazioni metaboliche difficili da gestire: percentuale tra il 51% e il 60%; diabete con gravi complicazioni, come nefropatia avanzata o retinopatia proliferante: percentuale tra il 91% e il 100%.