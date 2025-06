TARI – È FATTA, addio alla tassa monnezza: lo stop è ufficiale per questi italiani | Basta fare richiesta qui

TARI, ecco la novità dello stop annunciato qualche ora fa: cosa riguarda, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Questa tassa non dovresti pagarla se fai parte di questa categoria

Moltissimi dei nostri lettori non sanno assolutamente che, arrivati ad una certa età, possono essere esenti da eventuali tasse e che quindi possono risparmiare sul costo solitamente richiesto al cittadino per l’accesso a determinati servizi.

Queste esenzioni prescindono dalla persona se sia pensionata o meno; tra questi abbiamo il ticket sanitario, che richiesto su visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, prestazioni eseguite in Pronto soccorso e riguarda coloro che hanno compiuto i 65 anni di età e hanno un reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro. L’apparecchio acustico, lo Stato lo garantisce gratuitamente ai ricoverati in strutture sanitarie accreditate, pubbliche e private, invalidi con una riduzione di 1/3 della capacità lavorativa, invalidi di guerra e ricoverati in strutture sanitarie accreditate.

Altri servizi gratuiti

Le persone anziane, inoltre, non pagano le cure termali laddove queste risultino prescritte dal medico per la cura di una determinata patologia ma è richiesto il pagamento del ticket sanitario.

Canone Rai, anche questo potresti essere esente se hai 75 anni a patto che hai un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e non devono esserci conviventi titolari di un reddito proprio.