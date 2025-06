ULTIM’ORA TRASPORTI – PATENTE B, addio esame, Salvini firma l’emendamento: basta l’autocertificazione | Arriva a casa in due giorni

Puoi non sostenere più l’esame per la patente B: ecco le novità attesissime lanciate da Salvini, tutti i dettagli e le curiosità

Una delle notizie che sta circolando in questo periodo riguarda proprio il fenomeno patente e un possibile addio delle pratiche solite e un cambiamento che può esser davvero utile sotto tantissimi aspetti. Proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire la questione soprattutto per i cambiamenti che il Codice della strada ha reso fermi nel 2025; andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda che fanno la differenza.

La burocrazia, come ci siamo resi conto dall’inizio dell’anno 2025 ha subito delle modifiche e dei cambiamenti davvero incredibili, proprio dovuti al fatto che tutto sta per cambiare e il regolamento è diventato molto più severo rispetto a certe pratiche tra cui il test dell’alcool e della droga, il limite di velocità e molto altro ancora.

E’ bene dirti, però, che le cose stanno cambiando anche per quanto riguarda la patente B e che potrebbe subire un forte cambiamento includendo molte più persone di quelle che pensi. Questo riguarda la possibilità di evitare, soprattutto per chi già guida, un nuovo esame della patente B.

Andiamo, però, a spiegarci meglio e a chiarire ogni aspetto: tutti i dettagli, le curiosità e i chiarimenti specifici per questo tipo di situazione.

Patente B, ecco i cambiamenti che possono lasciarti senza parole

La notizia che vogliamo approfondire riguardante la patente B merita degli approfondimenti e dei chiarimenti, in quanto non si tratta di un’abolizione generalizzata ma di una specifica categoria: quelli che fanno parte di un corpo specifico o che hanno conseguito una patente rilasciata dalle forze armate o dalle forze dell’ordine .

Per essere molto precisi ci stiamo riferendo a Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Protezione Civile, NATO, Guardia di Finanza, Corpo della Polizia Penitenziaria o Croce Rossa. Tuttavia, però, per poter guidare anche veicoli civili della stessa categoria, senza dover sostenere nuovamente l’esame di guida, è necessario richiedere la conversione della patente militare in civile. Il tutto è previsto dall’articolo 138 del Codice della strada.

Quali sono i requisiti e i documenti da presentare

La richiesta per la conversone della patente deve essere presentata entro 1 anno e, il termine è cruciale soprattutto per poter usufruire della procedura semplificata ed evitare di dover affrontare l’esame ordinario.

Non si tratta quindi di un’abolizione in se per se ma di un’agevolazione per il personale delle forze armate e dell’ordine.