UFFICIALE TELECOMUNICAZIONI – Internet gratis dal 1° luglio: su questi modelli di smartphone devi disdire l’abbonamento | Straccia il contratto

A breve una serie di smartphone potrà usufruire gratuitamente di Internet: ecco gli utenti che non dovranno sborsare più un centesimo.

Nell’ultimo periodo il prezzo di beni e servizi è aumentato esponenzialmente, e questo include anche gli abbonamenti telefonici, che si differenziano in base all’offerta, ma senza i quali non saremmo in grado di utilizzare al meglio il nostro dispositivo mobile.

Grazie ai suddetti infatti possiamo usufruire della connessione Internet, inviare messaggi e compiere tante altre azioni spendendo ogni mese la stessa cifra, a prescindere dal tempo trascorso al cellulare.

A breve però alcuni utenti non dovranno sborsare nemmeno un centesimo. L’annuncio è arrivato poche ore fa e ha fatto il giro del web. Tuttavia, solo alcuni modelli avranno modo di sfruttare tale opportunità, riuscendo a risparmiare un bel gruzzoletto alla fine dell’anno.

Internet gratuito: il nuovo contratto a costo zero

A partire da luglio 2025, milioni di persone potranno utilizzare Internet a titolo gratuito. Questa iniziativa fa parte di un ampio piano messo a punto da Elon Musk con il lancio di Starlink, l’oramai noto sistema satellitare gestito da SpaceX.

Quest’ultimo dunque inizierà a offrire connettività gratuita ad alcuni modelli di telefono cellulare. Il servizio sarà inizialmente disponibile in pochi Paesi selezionati e si concentrerà sul miglioramento dell’accesso alle comunicazioni nelle aree rurali o remote dove le reti mobili tradizionali non offrono copertura.

I modelli coinvolti

Al momento solo una piccola gamma di smartphone potrà usufruire gratuitamente della connessione Internet. I marchi coinvolti sono: Apple, Samsung, Motorola e Google. Per quanto riguarda i modelli, la lista include: iPhone 14 e modelli successivi, alcuni modelli Galaxy, tra cui Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54 e Galaxy S21 e successivi. Per accedere al servizio, i telefoni dovranno avere a disposizione l’ultima versione del software.

Il processo di connessione sarà gestito automaticamente dal sistema operativo del dispositivo. Quando l’utente si trova al di fuori dell’area di copertura di una rete mobile terrestre, il telefono tenterà di connettersi alla rete satellitare Starlink senza bisogno di una configurazione manuale. Una volta stabilita la connessione, sullo schermo del telefono apparirà il messaggio “T-Mobile SpaceX”, a conferma che la connessione è stata stabilita tramite la rete satellitare.