Contanti, nuovi limiti per chi viaggia: le regole sono chiarissime | Avrai il portafoglio vuoto

Attenzione ai contati soprattutto se viaggi: ecco cosa dice la regola, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Nella nuova società moderna dove il cambiamento è all’ordine del giorno, si è anche posto il problema circa il denaro contante e quello utilizzato nella carta di credito e, vi sono nuovi limiti per chi viaggia in quanto le norme e le regole sono chiarissime: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta, tutti i dettagli che possono tornarti utili e che hanno lasciato il segno nella vita di un po’ tutti.

La nostra vita, infatti, negli anni ha avuto un cambiamento di abitudini che ha lasciato tutti senza parole, un p’ per la tecnologia che non fa che aumentare, un po’ per le nuove regole proposte dalla legge e anche dalle abitudini del consumatore o del cittadino medio che, nel corso degli anni, ha avuto la sana abitudine di acquistare beni e servizi e pagare direttamente con la propria carta di credito.

Un’operazione che, da un lato favorisce il controllo delle tasse soprattutto per chi evade il fisco, e dall’altra c’è chi ancora fa uso del contate non essendo a conoscenza delle regole che stanno per cambiare e che fanno la differenza.

Andiamo a vedere cosa sta cambiando soprattutto per il pagamento in contanti: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Pagamento in contanti, ecco cosa sta cambiando

Le cose stano cambiando per moltissimi Stati Membri dell’Unione Europea soprattutto per l’obbligo di allinearsi al regolamento Ue n. 1624 del 2024, che prevede un nuovo limite di 10.000 euro ai contanti. Non potranno essere adottati limiti superiori, mentre eventuali limiti più bassi, ma potranno esser mantenuti entro le scadenze previste.

Quando sentiamo parlare di denaro contante, per la definizione dell’UE, intendiamo le seguenti categorie di prodotti:

banconote e monete

strumenti negoziabili al portatore

monete con un tenore in oro di almeno il 90%;

lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.

Limite per il pagamento in contanti

Secondo le regole dell’Unione Europea, nell’Ue coesistono Paesi chenon prevedono affatto limiti all’uso del contante, hanno un limite basso, hanno un limite al contante medio e hanno un limite alto.

In Italia, invece, il limite è fissato in 5.000 euro per ciascun pagamento e per le transazioni dilazionate nell’arco di 7 giorni. L’Italia nel 2027 avrà quindi la possibilità di alzare il limite interno all’utilizzo del contante a 10.000 euro.