AVVISO ALLA POPOLAZIONE – Trovati pezzi di metallo nei cereali della colazione: ritirati 5.376 pacchi | Le schegge bucano l’intestino

Una celebre marca di cereali è stata richiamata per la presenza di frammenti di metallo: ecco tutti i lotti colpiti.

Amati da giovani e adulti, i cereali rappresentano spesso il primo pasto della giornata. Del resto, non c’è miglior modo per cominciarla. Accompagnati da una tazza di latte, questo alimento è ricco di fibre, vitamine, proteine e minerali.

Dai semplici cornflakes a tipologie dal sapore più innovativo e unico, ognuno ha l’imbarazzo della scelta ogni qualvolta si reca al supermercato. Tuttavia, come tutti gli altri alimenti, anche loro sono soggetti a richiami.

Questa la causa è dovuta alla presenza di frammenti di metallo, che se ingeriti, possono seriamente compromettere la salute dei consumatori. L’annuncio, arrivato poche ore fa, ha indicato le unità esatte che dovranno essere restituite.

Cereali richiamati: salute a repentaglio per migliaia di cittadini

I richiami alimentari sono ormai all’ordine del giorno e avvengono principalmente per preservare la salute dei consumatori. In questo caso specifico, sono state oltre 5 mila le unità soggette a richiamo dalla Food and Drug Administration a seguito del rilevamento di materiale estraneo.

I cereali in questione sono i Post Honey Brunches of Oats with Almonds, una tipologia venduta negli Stati Uniti d’America e prodotti da Post Consumer Brands, LLC . Nello specifico, si fa riferimento alle confezioni da 1,36 kg (48 once), identificati dai codici di lotto “Best if Used By: APR0926 RCA” e “APR1026 RCA“. Il prodotto è stato confezionato in due sacchetti interni per la conservazione, con il codice UPC 8 84912-01428 3 , ed è stato prodotto nello stabilimento di Lakeville, nello stato del Minnesota.

Gli stati interessati dal richiamo

Il richiamo rientra nella classe II, che secondo la FDA corrisponde a una situazione in cui l’uso o l’esposizione al prodotto può causare effetti negativi temporanei o medicalmente reversibili sulla salute, o in cui la probabilità di gravi conseguenze sulla salute è remota.

La decisione è stata presa volontariamente dal produttore dopo aver rilevato il rischio di frammenti metallici nel prodotto. I lotti richiamati sono stati distribuiti in due Stati americani: la California e il Colorado. L’azienda ha consigliato a coloro che potrebbero aver acquistato i cereali di non consumarli e di gettare il prodotto o di restituirlo al negozio in cui è stato acquistato per un rimborso.